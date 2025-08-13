Haberler

İstanbul Beykoz’da Çatı Yangını Meydana Geldi

YANGIN BELİRSİZ NEDENLE BAŞLADI

İstanbul Beykoz’da yer alan 3 katlı binanın çatı katında yangın çıktı. Yangın kısa sürede itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Olay, saat 16.30 civarında Beykoz Küçüksu Mahallesi’nde gerçekleşti. İddialara göre, giriş katında bir zincir marketin bulunduğu binanın çatı katında henüz öğrenilemeyen bir nedenle alevler yükselmeye başladı.

POLİS VE İTFAİYE MÜDAHALE ETTİ

Yangın ihbarı üzerine hemen olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde yangın kontrol altına alındı. Çatı katındaki söndürme ve soğutma çalışmaları devam ederken, güvenlik önlemleri almak için polis ekipleri de bölgede yer aldı. Yangının izlendiği anlar, havadan dron ile görüntülendi.

ÖNEMLİ

Haberler

Edirne Jandarma 650 Kg Midyeye El Koydu

Edirne'de jandarma, yol kontrolünde 650 kilogram akivades midyeye el koydu. Üç kişi, 2.3 milyon TL ceza aldı. Yetkililer, doğal kaynakları koruma denetimlerinin devam ettiğini duyurdu.
Haberler

Başakşehir Viking Maçı TRT 1’de

Başakşehir ve Viking takımları arasındaki UEFA Konferans Ligi maçı için geri sayım başladı. Maçın yayın bilgileri ise taraftarlar tarafından araştırılıyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.