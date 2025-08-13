İstanbul Beykoz’da Çatı Yangını Meydana Geldi

YANGIN BELİRSİZ NEDENLE BAŞLADI

İstanbul Beykoz’da yer alan 3 katlı binanın çatı katında yangın çıktı. Yangın kısa sürede itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Olay, saat 16.30 civarında Beykoz Küçüksu Mahallesi’nde gerçekleşti. İddialara göre, giriş katında bir zincir marketin bulunduğu binanın çatı katında henüz öğrenilemeyen bir nedenle alevler yükselmeye başladı.

POLİS VE İTFAİYE MÜDAHALE ETTİ

Yangın ihbarı üzerine hemen olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde yangın kontrol altına alındı. Çatı katındaki söndürme ve soğutma çalışmaları devam ederken, güvenlik önlemleri almak için polis ekipleri de bölgede yer aldı. Yangının izlendiği anlar, havadan dron ile görüntülendi.