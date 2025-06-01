İstanbul Beykoz’da Otomobil Dereye Düştü

OTOMOBİLİN DÜŞMESİ VE YARALI KİŞİ

İstanbul Beykoz’da meydana gelen kazada bariyeri aşarak dere yatağına düşen bir otomobildeki bir kişi yaralandı. T.A. yönetimindeki 34 TC 5377 plakalı araç, Çubuklu Mahallesi Dedeoğlu Caddesi’nde bariyere çarpıp yaklaşık 3 metre yükseklikten dere içine düştü. Aracın ters dönmesi sonucu sürücü, bulunduğu yerden kaçtı.

OLAY YERİNE GİDEN EKİPLER

Kaza ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan U.Ö., itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı ve ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, kaçan sürücünün yakalanması amacıyla çalışmalarını başlattı.