Haberler

İstanbul Beykoz’da Otomobil Dereye Düştü

OTOMOBİLİN DÜŞMESİ VE YARALI KİŞİ

İstanbul Beykoz’da meydana gelen kazada bariyeri aşarak dere yatağına düşen bir otomobildeki bir kişi yaralandı. T.A. yönetimindeki 34 TC 5377 plakalı araç, Çubuklu Mahallesi Dedeoğlu Caddesi’nde bariyere çarpıp yaklaşık 3 metre yükseklikten dere içine düştü. Aracın ters dönmesi sonucu sürücü, bulunduğu yerden kaçtı.

OLAY YERİNE GİDEN EKİPLER

Kaza ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan U.Ö., itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı ve ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, kaçan sürücünün yakalanması amacıyla çalışmalarını başlattı.

ÖNEMLİ

Haberler

İsrail Ordusu, Filistinlilere Ateş Açtı

İsrail ordusunun Gazze Refah'taki insani yardım noktalarına ulaşmaya çalışan sivillere açtığı ateş sonucu 30 Filistinli yaşamını yitirdi, 115 kişi yaralandı. Saldırılar uluslararası tepkileri beraberinde getirdi.
Haberler

Türkiye İle Peru 75. Yıl Kutlandı

Türkiye ile Peru'nun diplomatik ilişkilerinin 75. yılı, Lima'da düzenlenen konserler, hatıra pulu tanıtımı ve konferanslarla kutlandı. İkili ilişkiler üzerine değerlendirmeler yapıldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.