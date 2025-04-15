İstanbul Beyoğlu Elektrik Kesintisi Yaşanacak

BEYOĞLU’NDA ELEKTRİK KESİNTİLERİ HAKKINDA GEÇİCİ BİLGİLER

Beyoğlu ilçesinde yaşanacak olan elektrik kesintileri, Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi’nden (BEDAŞ) yapılan açıklamalara göre 15 Nisan günü belirli saat aralıklarıyla gerçekleşecek. İstanbul’un farklı bölgelerinde elektrik kesintilerinin olacağı duyuruldu. Bu kesintilerin detaylarına ve hangi ilçelerin etkileneceğine dair bilgiler haberimizde yer alıyor.

KESİNTİ NEDENLERİ VE SÜRELERİ

15 Nisan 2025 tarihinde Beyoğlu ilçesinde, 09:00 ile 15:00 saatleri arasında “Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı” kapsamında elektrik kesintisi yapılacak. Etkilenen bölgeler arasında Cihangir mahallesi ve katip Mustafa Çelebi mahallesinin bazı sokakları bulunuyor. Aynı gün içerisinde, 10:00 ile 14:00 saatleri arasında ise “Bakım Çalışması-Önleyici Bakım” nedeniyla yine elektrik kesintileri yaşanacak. Bu kesintinin de Kocatepe mahallesinde olacağı belirtiliyor.

DIĞER KESİNTİ DETAYLARI

Ayrıca, 15 Nisan 2025 tarihinde 11:00 ile 15:00 saatleri arasında “Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı” sebebiyle Emekyemez mahallesi bazı sokaklarda elektrik kesintisi görülecek. En son olarak ise 16:00 ile 20:00 saatleri arasında gerçekleşecek bir elektrik kesintisi daha, “Abone/Şube Bağlantısı” nedeniyle yapılacak. Bu kesinti Piyalepaşa mahallesinde etkili olacak. Elektrik kesintisi nedeniyle İş Sağlığı ve Güvenliği kurallarının gözetileceği vurgulanıyor.