İstanbul Beyoğlu’nda Elektrik Kesintisi Olacak

İSTANBUL’DA ELEKTRİK KESİNTİLERİ HAKKINDA AÇIKLAMA

Beyoğlu’nda elektrik kesintisi, BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile takip ediliyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi’nden (BEDAŞ) mevcut açıklamaya göre, 26 Nisan tarihlerinde İstanbul’un çeşitli bölgelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul’da hangi ilçelerde elektrik kesileceği ve elektriklerin ne zaman geleceği hakkındaki bilgiler güncel olarak aktarılıyor.

ELEKTRİK KESİNTİLERİNİN DETAYLARI

28 Nisan 2025 tarihinde saat 10:00 ile 15:00 arasında, özellikle Beyoğlu ilçesinin Merkez-Firuzağa mahallesi kapsamındaki Borazan, Dalgıç Çıkmazı, Ekmekçibaşı Camii Çıkmazı, Ekmekçibaşı Camii, Hüseyin Ağa Bahçe, Kadıri̇ler Yokuşu, Kalkan, Külhan Çıkmazı, ve Türkgücü sokaklarında abone/şube bağlantısı nedeni ile elektrik kesintisi uygulanacak.

BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE KESİNTİLER

Yine 28 Nisan 2025 tarihinde saat 10:00 ile 17:00 arasında, Beyoğlu ilçesinin Merkez-PiriPaşa mahallesindeki Dönmez, Laleli, Sümbül, Sivas Aralığı, Yıldırım, Yıldırım Aralığı ve İnci sokakları bölgelerinde kapsamlı hava hatları bakımı dolayısıyla elektrik kesintisi yapılacak.

Aynı tarihte, Merkez-Asmali Mescit mahallesinde yer alan Emir Nevruz, Kallavi, Meşrutiyet, Olivya Geçidi, İstiklal sokakları ile Hüseyinağa mahallesinde Meşrutiyet ve İstiklal sokakları ve Tomtom mahallesindeki Muammer Karaca Tiyatro Çıkmazı’nda da 10:00 ile 17:00 saatleri arasında kapsamlı TM bakımı nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacak. Elektrik kesintilerinin sebebi olarak iş sağlığı ve güvenliği önlemleri de belirtiliyor.