İstanbul Beyoğlu’nda Yangın Çıktı

BÜYÜK YANGIN PANİĞİ

İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde yer alan 7 katlı bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangın, saat 17.30 sularında, Şehit Muhtar Mahallesi Kurabiye Sokak üzerinde gerçekleşti.

YANGININ NEDENİ NEDİR?

Edinilen bilgilere göre, bir iş yerinin 6. katında bulunan led kabloların alev almasıyla yangın başladı. Yangının büyümesi üzerine, olay yerine itfaiye ve polis ekipleri hızla sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangına kısa bir süre içinde müdahale ederken, olayda herhangi bir ölü ya da yaralı bulunmuyor.