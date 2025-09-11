İstanbul Bilgi Üniversitesi Devlet Kontrolünde

GÜNDEMDEKİ GELİŞMELER

İstanbul Bilgi Üniversitesi, Türkiye’nin önemli vakıf üniversitelerinden biri olarak son dönemlerde dikkat çekici olaylarla gündeme geliyor. Yıllardır Can Holding’in desteği ile faaliyetlerini sürdüren bu üniversitenin, yürütülen geniş kapsamlı bir soruşturma çerçevesinde devletin el koyduğu varlıklar arasında yer aldığı iddia ediliyor. Bilgi Üniversitesi’nin kime ait olduğu ve el konulup konulmadığı merak edilen konular arasında.

ÜNİVERSİTENİN KURULUŞU VE YÖNETİMİ

İstanbul Bilgi Üniversitesi, özel vakıf statüsünde, Bilgi Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından kurulmuştur. 7 Haziran 1996 tarihinde faaliyete geçen eğitim kurumu, “vakıf üniversitesi” olarak özel sermaye ya da özel vakıf kaynaklarıyla finanse edilen, kamu tüzel kişiliği olan bir yapı olarak öne çıkıyor. Üniversitenin yönetimi, Bilgi Eğitim ve Kültür Vakfı’nın Mütevelli Heyeti aracılığı ile yürütülüyor. Bu vakıf, üniversitenin karar alma süreçlerinde temel yönetsel yetkilere sahip.

CAN HOLDİNG İLE İŞBİRLİĞİ VE OPERASYON KAPSAMINDA YER ALMASI

2010 yılından itibaren ABD merkezli Laureate International ağı ile işbirliği yapan İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2019 yılında Can Holding’in destekçileri arasında yer aldı. Bilgi Eğitim ve Kültür Vakfı’nın mülkiyetinde ve yönetiminde olan üniversite, Can Ailesi ve Can Holding ile işbirliğini sürdürmekteydi. Ancak, son dönemde yürütülen geniş çaplı bir operasyon doğrultusunda, Can Holding’e bağlı bazı varlıkların incelenmesi sırasında İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin de bu yapılarla ilişkilendirildiği tespit edildi.

Elde edilen bulgular sonucunda üniversite, el konulan varlıklar listesine dahil edildi. Bu gelişme ile birlikte üniversitenin yönetim ve idari denetimi kamuya devredildi. Böylece, vakıf üniversitesi statüsünde hizmet veren Bilgi Üniversitesi, fiilen devlet kontrolüne geçmiş oldu. Sürecin detaylarına dair resmi açıklamaların önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor.