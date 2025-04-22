İstanbul Bilgi Üniversitesi’nden Prof. Dr. Erhart Önerdi

GEZEGENİ KORUMAK İÇİN ORTAK ÇALIŞMA ÖNEMLİ

Yaşar Üniversitesi’nde düzenlenen “Gezegenden Ben Sorumluyum” başlıklı söyleşiye katılan İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Itır Erhart, işbirliği yapmanın önemini vurguladı. Prof. Dr. Erhart, “Kimi zaman rakip olarak gördüğümüz kurumlarla bile rekabetten ‘rekaberlik’ kavramına geçebildiğimiz bir dünya mümkün olsa aslında bütün sorunlarımızdan özgürleşmiş olacağız” dedi.

ANTROPOSEN DÖNEMİNDE İNSANIN ETKİSİ

Söyleşide sosyal sorumluluk projeleri ve sosyal girişimcilik üzerine bilgiler veren Erhart, günümüzde insan etkisinin gezegen üzerindeki boyutunu ele aldı. İlk kez insanın bu kadar etkili olduğu bir dönemden geçtiğimizi belirten Prof. Dr. Erhart, “Biyoçeşitlilik azalıyor… Küresel iklim değişikliği artık geri dönülmez bir noktada. Eğer Birleşmiş Milletler’in yayınladığı Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nı tamamlarsak, hayalimizdeki dünyada olacağız” dedi.

PLASTİK ATIKLARDAN VAZGEÇMEK ÖNEMLİ

Sürdürülebilirlik konusunda farkındalık yaratmak adına başarılı kampanyalardan örnek veren Prof. Dr. Erhart, “Daha önce belki hiç farkında olmadığımız kavramları konuşuyoruz. Plastiklerden vazgeçmeyi üniversitemizde denedik… Suyu arıtıp gençlere matara hediye ettik. Çok basit ve etkili bir çözüm” diye aktardı. Ayrıca, dizi setlerinden tek kullanımlık ürünleri kaldırmak için çalışmalar yapıldığını da sözlerine ekledi.

Kendi sosyal girişim projesi Adım Adım hakkında bilgi veren Prof. Dr. Erhart, “Her biri farklı proje geliştiren yaklaşık 110 sivil toplum kuruluşu için koşarak bağış topluyoruz. Bu, yerel kalkınmaya destek oluyor” dedi. Ayrıca, “İhtiyaç Haritası’nın da ortağı oldum. İhtiyaç sahipleri ihtiyaçlarını sisteme giriyor” diyerek projelerini anlattı.

SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİNE BAŞLAMA TAVSİYESİ

Prof. Dr. Erhart, sosyal sorumluluk projelerine bir şekilde adım atmanın önemini vurguladı. “Sizi en çok rahatsız eden sorundan başlayın. Gönüllülük mü, bağış mı, sosyal girişim mi? Kim ne yapmış diye bakarak güç birliğiyle başlayın” diyerek katılımcılara tavsiyelerde bulundu.