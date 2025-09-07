İstanbul Bisiklet Turu Son Etabı Başladı

ULUSLARARASI İSTANBUL BİSİKLET TURU BAŞLADI

Uluslararası İstanbul Bisiklet Turu’nun dördüncü ve son etabı, Fatih’te düzenleniyor. Türkiye Bisiklet Federasyonu’nun koordinasyonunda, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın himayesinde, İstanbul Valiliği, Fatih Belediyesi, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) ve Shimano’nun katkılarıyla gerçekleştirilen yarışta 13 ülkeden 16 takım ve toplam 99 sporcu mücadele ediyor. Etap, sporcuların 94,3 kilometre uzunluğundaki Fatih parkurunda yarıştığı şekilde organize ediliyor. Yarış, zengin tarihi ile tanınan Tarihi Yarımada’da sona erecek.

PARKURUNUN GEÇİŞ GÜZERGAHI

Fatih Belediyesi önünden geçen yarış parkuru, Ayasofya, Sultanahmet Camii, Yerebatan Sarnıcı, Kapalıçarşı ve Haliç kıyıları gibi İstanbul’un tarihi ve kültürel değerlerini tüm dünyaya tanıtma fırsatı sunuyor. Organizasyonun önceki üç etabında ise Beykoz, Şile ve Arnavutköy’de kıyasıya rekabet yaşandı. Yarış sonunda, başarı elde eden sporcular lider formalar ile ödüllerle onurlandırılacak.

Bu organizasyonda yer alan 13 takımın kategorileri şu şekilde belirlenmiştir: UCI ProTeams: Lotto Dstny (Belçika), TotalEnergies (Fransa), Team Polti–Visit Malta (İtalya); UCI Continental Teams: Team Storck–Metropol Cycling, Bike Aid (Almanya), Serce Polski, Voster ATS Team (Polonya), ATT Investments (Çekya), Airtox–Carl Ras (Danimarka), Konya Büyükşehir Belediye Spor, Spor Toto (Türkiye), Tarteletto–Isorex (Belçika), Kinan Racing Team (Japonya), Almaty Cycling Team (Kazakistan); milli takımlar ise Romanya ve Özbekistan’dır.