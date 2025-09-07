Istanbul Bisiklet Turu Son Etabı Başladı

Uluslararası İstanbul Bisiklet Turu’nun 4. ve son etabı Fatih’te başladı. Türkiye Bisiklet Federasyonu’nun koordinasyonunda, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın himayesinde, İstanbul Valiliği, Fatih Belediyesi, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) ve Shimano’nun destekleriyle düzenlenen bu etkinlikte, 13 ülkeden 16 takım ve 99 sporcu mücadele ediyor. Son etapta sporcular, 94,3 kilometrelik parkurda yer alan Fatih rotasında yarışacak. Etkinlik, Tarihi Yarımada’da sona erecek.

PARKURDAKİ TARİHİ NOKTALAR

Fatih Belediyesi önünden geçen parkur, Ayasofya, Sultanahmet Camii, Yerebatan Sarnıcı, Kapalıçarşı ve Haliç gibi İstanbul’un binlerce yıllık mirasını tüm dünyaya tanıtabilecek önemli noktalardan geçiyor. Önceki üç etap ise Beykoz, Şile ve Arnavutköy’de, sporcuların kıyasıya yarıştığı bir atmosferde gerçekleştirilmişti. Etkinliğin finale yaklaşmasıyla, lider formaları ve ödüller etkinlik sonunda sahiplerini bulacak.

Yarışa katılan 13 takımın kategorileri şu şekilde sıralanıyor: UCI ProTeams altında yer alan Lotto Dstny (Belçika), TotalEnergies (Fransa) ve Team Polti–Visit Malta (İtalya). UCI Continental Teams kategorisinde ise Team Storck–Metropol Cycling, Bike Aid (Almanya), Serce Polski, Voster ATS Team (Polonya), ATT Investments (Çekya), Airtox–Carl Ras (Danimarka), Konya Büyükşehir Belediye Spor, Spor Toto (Türkiye), Tarteletto–Isorex (Belçika), Kinan Racing Team (Japonya) ve Almaty Cycling Team (Kazakistan) bulunuyor. Ayrıca milli takımlar olarak Romanya ve Özbekistan da yarışacak.