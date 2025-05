İstanbul, Bizim İçin Milli Bir Mesel

İSTANBUL’UN MİLLİ ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Cumhurbaşkanımızın liderliğinde İstanbul’un her ilçesinde, her mahallesinde, her sokağında biz varız, bundan sonra da yine biz olacağız. Bizim ulaşamadığımız yere eserlerimiz ulaşacak, bizim gidemediğimiz yere hizmetlerimiz gidecek. Çünkü bizim için İstanbul demek, birileri ısrarla göremese de milli bir mesele demektir.” açıklamalarında bulundu. Bakan Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Beykoz Millet Bahçesi’nde düzenlenen “İstanbul’un Fethi’nin 572. Yılı Kutlamaları ve Millet Bahçeleri Açılış Töreni”nde konuşma yaptı. Bu kutlamalar sırasında, 572 yıl önce ecdadın İstanbul’u zalimlerin elinden kurtardığını vurguladı.

FETİH RUHUNUN ÖNEMİ

Kurum, ecdadın İstanbul’dan yükselen barış, kardeşlik ve adalet düzenini tüm dünyaya yaydığını dile getirdi ve “Fatih Sultan Mehmet Han’ın emanetine, eserlerine, hizmetlerine sahip çıktınız. İstanbul’u düştüğü medeniyet bunalımından çekip çıkararak bu kutlu yürüyüşü yeniden başlattınız.” şeklinde konuştu. Ayasofya’nın zincirlerini kırmanın Türk milletinin ve İslam aleminin büyük hasretine son verdiğini belirten Kurum, “Hedef 2053” diyerek fethin 6. ve 7. asrı için Türkiye Yüzyılını hedef olarak gösterdiklerini ifade etti.

ŞEHİRCİLİK YATIRIMLARI VE ÇEVRE PROJELERİ

Kurum, İstanbul’un her tarafına yayılan şehircilik yatırımlarıyla yeni yaşam, yatırım ve istihdam alanları oluşturduklarını aktararak, çevre alanındaki dev projelerle şehrin doğal güzelliklerine yeni güzellikler kattığını söyledi. “İstanbul’un güçlenmesi zannedildiği gibi yerel bir hedef değil, milli bir ülküdür, ulusal bir hedeftir.” diyen Kurum, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla hem Çevre Haftası’nı hem de İstanbul’un fethinin yıldönümünü kutladıklarını belirtti.

MİLET BAHÇELERİ VE TOPLANMA ALANLARI

Kurum, “Beykoz Millet Bahçemizle birlikte, Arnavutköy, Sultangazi ve Kağıthane’mizde toplam 4 millet bahçemizi İstanbulluların hizmetine sunuyoruz. Bu 4 millet bahçemize diktiğimiz ağaçlar yeşerecek ve Türk milletinin simgesi olan ulu çınarlara dönüşecek.” dedi. Ayrıca Kurum, İstanbul’un önemine vurgu yaparak, “Bu aziz ve güzel şehri hak ettiği güzel yarınlara kavuşturacağız.” ifadesini kullandı.

BÜYÜK DEĞER VE CAZİBE ALANI

Törende konuşan Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Levent Sungur, millet bahçelerinin şehirler için hem nefes alanı hem de toplanma alanı özelliği taşıdığını belirtti. Sungur, “İnşa ettiğimiz millet bahçeleri bulunduğu bölgeye sosyal, kültürel ve ekonomik değer kazandırırken, aynı zamanda bir cazibe alanı olmaktadır.” dedi. Ayrıca, İstanbul’da yaşanan depremler sonrasında bu alanların toplanma alanı olarak ne kadar önemli olduğunu gözlemlediklerini vurguladı.