İstanbul Boğaz Komutanlığı’nın Stratejik Görevleri

DENİZ GÜVENLİĞİ VE BÖLGESEL İSTİKRARDA ROL

İstanbul Boğaz Komutanlığı, ulusal ve uluslararası düzeyde aktif bir rol üstlenerek Türkiye’nin deniz güvenliği ve bölgesel istikrara katkı sağlamaya devam ediyor. Komutanlık, Türkiye’nin denizlerdeki hak ve menfaatlerini koruma görevinde kilit bir konumda bulunuyor. Basına kapılarını açan komutanlık, içerisinde bulundurduğu muharip gemilerle mayın karşı tedbirleri harekatı, Karadeniz Uyum Harekatı’na destek ve keşif-karakol faaliyetlerini yürütüyor. Ayrıca, lojistik destek unsurlarıyla birlikler ve gemilere teknik destek sağlıyor. 1955 yılında minimal bir kadro ile kurulan komutanlık, 1961’de yeniden yapılandırıldı ve Beykoz ilçesinde faaliyetlerine devam ediyor. Montrö Sözleşmesi’nin İstanbul Boğazı’nda uygulanmasını da takip eden komutanlık, Rusya-Ukrayna savaşının ardından bu konuda daha dikkatli bir denetim gerçekleştiriyor.

MAYIN GÖZCÜLÜĞÜ VE HAREKAT FAALİYETLERİ

Savaş nedeniyle Karadeniz’e sürüklenen mayınların tehditlerini ortadan kaldırmak için mayın gözcülüğü ve mayın karşı tedbirleri harekatları düzenleniyor. Bu işlemler çerçevesinde, bugüne kadar 24 bin saatin üzerinde seyir gerçekleştirildi, deniz hava unsurlarıyla yapılan yaklaşık bin sortide ise 5 bin saatin üzerinde uçuş yapıldı. Tespit edilen mayınlar SAS timleri tarafından imha edilmiştir.

MCM BLACK SEA GÖREV GRUBU

Karadeniz’de kıyıdaş müttefik ülkelerin iş birliğiyle oluşturulan “Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu” (MCM BLACK SEA) Türkiye’nin liderliğinde faaliyete geçirildi. 1 Temmuz 2024’te gerçekleştirilen MCM BLACK SEA Komite Toplantısı ile resmen başlayan faaliyetler doğrultusunda, Batı Karadeniz’de MKT harekatları, tatbikatlar ve eğitimler yapıldı. Görev komutası ise 15 Ocak 2025’te Bulgaristan’ın Varna kentinde gerçekleşen törenle Bulgaristan’a devredildi.

NATO’NUN CTF BLACK GÖREV GÜCÜ

İstanbul Boğaz Komutanlığı içinde, NATO Deniz Komutanlığı’nın harekat kontrolünde faaliyet gösterecek beş görev kuvvetinden biri olan CTF BLACK’in karargah teşkilat çalışmaları sürüyor. Aydın Kışlası’nda oluşturulan statik karargahın, ilk harekat kabiliyetini Bulgaristan ve Romanya’nın da katılımıyla Türkiye’de kazanması hedefleniyor.

AÇIKLAMALAR VE GELECEK PLANLARI

İstanbul Boğaz Komutanı Tuğamiral Selçuk Akarı, “taktik komutaya verilen gemiler ile bugüne kadar 24 bin saatin üzerinde seyir, deniz hava unsurlarıyla yaklaşık bin sortide 5 bin saatin üzerinde uçuş icra edildi” diyerek, komutanlığın mavi vatandaki hak ve menfaatlerin korunmasında önemli bir misyon üstlendiğini belirtti. “İstanbul Boğaz Komutanlığı, bünyesindeki muharip gemiler ile MKT harekatı, Karadeniz Uyum Harekatı’na destek ve keşif karakol faaliyetlerinin yanında, lojistik destek unsurlarımız ile birlikler ve gemilere teknik destek sağlıyor. Komutanlık, Montrö Sözleşmesi hükümlerinin uygulanmasından da sorumludur.” diye ekledi.

Bu kapsamda, Karadeniz’deki kıyıdaş müttefiklerin iş birliğiyle oluşturulan MCM BLACK SEA’nin birçok aktivasyon periyodunda çeşitli faaliyetler gerçekleştirdiği vurgulandı. CTF BLACK karargahının, ilk harekat kabiliyeti ile Türkiye’de teşkil edilmesi planlanıyor.