İstanbul Boğazı Gemi Trafigi Askıya Alındı

İSTANBUL BOĞAZI’NDA GÜNCEL GEMİ TRAFİĞİ DURUMU

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nün İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi’nden edinilen bilgilere göre, İstanbul Boğazı’ndaki gemi trafiği saatte 06:50 itibarıyla ‘Transocean Barents’ isimli sondaj gemisinin geçiş planlaması sebebiyle çift yönlü olarak askıya alındı.

GEMİ TRAFİK HİZMETLERİNDEKİ GÜNCEL DURUM

Bu durum, bölgedeki diğer gemilerin geçişlerini etkiliyor. Alınan önlemler, güvenliğin sağlanması amacıyla gerçekleştiriliyor. Gemi trafiğinde yaşanan bu aksama, diğer gemilerin rotalarında değişiklikler yapmalarını gerektirebilir.