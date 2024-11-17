İstanbul Boğazı Gemi Trafiği Geçici Durduruldu

TANKERİN DÜMENİ KİLİTLENDİ

Rusya’dan Kocaeli’ye yönelen Nazan isimli 114 metre boyundaki tankerin dümeni kilitlendi. Bu durum İstanbul Boğazı’nın çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatılmasına sebep oldu. Tankerin kurtarılması için çalışmalar sürüyor.

BOĞAZDA GİDİŞ GÜVENLİĞİ SAĞLANIYOR

Nazan isimli tanker, Rusya’dan Kocaeli’ye doğru seyir halindeyken, Kandilli açıklarında dümen arızası ile karşılaştı. Bu sebeple İstanbul Boğazı’nda gemi trafiği, acil önlem olarak çift yönde ve geçici olarak durduruldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Rusya’dan Kocaeli’ye seyir halindeyken İstanbul Boğazı Kandilli önlerinde dümen arızası yaşayan NAZAN isimli 114 metre boyundaki tanker için, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüze ait KURTARMA-7 ve KURTARMA-9 Römorkörlerimiz olay yerine ivedilikle yönlendirildi” ifadelerine yer verildi.