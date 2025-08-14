İstanbul Boğazı, Gemi Trafiğine Kapalı

İSTANBUL BOĞAZI TRAFİĞİ KAPANDI

İstanbul Boğazı, arıza yapan ham petrol tankeri nedeniyle çift yönlü olarak gemi trafiğine kapandı. Hong Kong bayrağına sahip, 247 metre uzunluğunda ve 44 metre genişliğindeki Tenacıty Venture isimli ham petrol tankeri, İstanbul Boğazı’ndan geçiş yaptığı esnada makine arızasıyla karşılaştı.

KAYIK EMNİYETİ EKİPLERİ BÖLGEDE

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, hemen bölgeye sevk edildi. Boğaz trafiği çift yönlü olarak durdurulurken, römorkörler geminin güvenli şekilde demirlemesi için yanında bekliyor.