İstanbul Boğazı, Gemi Trafiğine Kapalı

İSTANBUL BOĞAZI TRAFİĞİ KAPANDI

İstanbul Boğazı, arıza yapan ham petrol tankeri nedeniyle çift yönlü olarak gemi trafiğine kapandı. Hong Kong bayrağına sahip, 247 metre uzunluğunda ve 44 metre genişliğindeki Tenacıty Venture isimli ham petrol tankeri, İstanbul Boğazı’ndan geçiş yaptığı esnada makine arızasıyla karşılaştı.

KAYIK EMNİYETİ EKİPLERİ BÖLGEDE

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, hemen bölgeye sevk edildi. Boğaz trafiği çift yönlü olarak durdurulurken, römorkörler geminin güvenli şekilde demirlemesi için yanında bekliyor.

Beşiktaş, St. Patrick’s ile karşılaştı

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında ilk yarıda St. Patrick's karşısında 2-0 geriye düştü. Taraftarlar, takıma tepki göstererek destek çağrısı yaptı.
Kahramanmaraş’ta Uyuşturucu Zanlısı Tutuklandı

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Gözaltına alınan Y.Ç., 6.802 sentetik hap ve 1,36 gram uyuşturucu ile tutuklandı.

