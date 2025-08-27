İstanbul Boğazı’nda Arama Çalışmaları Devam Ediyor

İSTANBUL BOĞAZI’NDA DEVAM EDEN ARAMA ÇALIŞMALARI

İstanbul’da organize edilen 37. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı sırasında kaybolan Rus yüzücü Nikolai Svechnikov’un arama çalışmaları 4. gününde devam ediyor. Geçtiğimiz pazar günü yapılan 37. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı’na 3 bin sporcu katılım gösterdi. Yarış sona erdikten sonra 29 yaşındaki Rus yüzücünün karaya çıkmadığı anlaşıldı.

ECZANIN İHBARIYLA BAŞLAYAN ÇALIŞMALAR

Durumun fark edilmesi üzerine ekipler bilgilendirildi. İhbar üzerine hemen harekete geçen ekipler, denizden ve karadan arama çalışmalarına başladı. Sahil güvenlik ve deniz polisinden oluşan ekipler, botlarla İstanbul Boğazı’ndaki çalışmalarına bugün de devam ediyor.