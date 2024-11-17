İstanbul Boğazı’nda Çift Yönlü Trafik Askıya Alındı

RUSYA’DAN KOCAELİ’YE SEYİRCİ HALİNDE DÜMEN ARIZASI

Edinilen bilgilere göre, Rusya’dan Kocaeli’ye doğru seyir eden “NAZAN” isimli 114 metre uzunluğundaki tanker, İstanbul Boğazı Kandilli yakınlarında dümen arızası yaptı. Bunun üzerine, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait Kurtarma-7 ve Kurtarma-9 römorkörleri, hemen olay yerine yönlendirilmiş durumda.

İSTANBUL BOĞAZI’NDA GEMİ TRAFİĞİ ASKIYA ALINDI

Arıza nedeniyle İstanbul Boğazı’ndaki gemi trafiği, çift yönde ve geçici olarak askıya alındı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı ekiplerin, tanker üzerindeki müdahalesi devam ediyor.