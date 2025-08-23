İstanbul Boğazı’nda Eylem Gerçekleştirildi

REFAH KAPISI İÇİN AÇILAN SES

Open Rafah Hareketi, Refah Kapısı’nın açılması ve Gazze’ye yönelik uygulanan ablukanın kaldırılması talebiyle İstanbul Boğazı’nda eylem gerçekleştirdi. Bu etkinlik, Küresel Sumud Filosu’na destek vermek amacıyla gerçekleştirildi. Karaköy’den hareket eden tekneler, Üsküdar Salacak açıklarına yöneldi. Etkinlikte, İsrail’in son 2 yıldır sürdürdüğü saldırılara karşı protesto amacıyla, 50 metre çapında ve 2 bin 500 metre uzunluğunda özel olarak tasarlanan Filistin bayrağının renklerinden oluşan bir flama suya serildi.

SLOGANLAR EŞLİĞİNDE BİR DAYANIŞMA

Eyleme katılan yüzlerce kişi, “Hamas’a selam, direnişe devam”, “Kahrol Amerika”, “Refah açılsın, Gazze yaşasın” gibi sloganlar attı. Etkinlikte, katılımcılar Gazze ve Filistin için dualar etti. Program, kara ve denizde devam ederken, havadan görüntüleme de yapıldı.

GÖSTERİYE KATILIMCILARIN MESAJI

Etkinliğe katılan Mustafa Sinan Yardım, “Bugün Gazze’ye dikkat çekmek için buradayız. Gazze’deki zulme, katliama ve soykırıma karşı deniz insanları olarak bir araya geldik. Teknelerle denizin içinden büyük bir flama açarak bu güne kadar yapılmamış bir şeyi gerçekleştirdik. Gazze’ye destek olmak üzere buradayız. Karada ve denizden Gazze’ye desteğimizi dünyaya haykırmaya geldik” ifadelerini kullandı.