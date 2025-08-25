İstanbul Boğazı’nda Geçit Töreni Gerçekleşti.

GEÇİT TÖRENİ İSTANBUL BOĞAZI’NDA DÜZENLENDİ

Türk donanması, İstanbul Boğazı’nda bir geçit töreni gerçekleştirdi. Tören, TEKNOFEST Mavi Vatan etkinliği kapsamında yapıldı. TCG Anadolu, TCG Savarona, TCG Oruçreis, TCG İstanbul, TCG Heybeliada, TCG Kalkan, TCG Alanya, TCG Sancaktar ve TCG Hızır Reis Denizaltısı, Karadeniz açıklarında buluşarak geçit törenine katıldı. Sabah saatlerinde başlayan seyir, gemilerin Karadeniz’e ulaşmasının ardından Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden güneye hareketiyle devam etti.

250 ÖĞRENCİ GEMİDE YER ALDI

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile T3 Vakfı tarafından belirlenen 250 öğrenci, geçit töreni için TCG Anadolu’da bulunuyor. Törende Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün mirası olan Savarona da yer aldı. Sarıyer merkez sahili ve Tarabya önlerinden geçen gemiler, Emirhan, Kanlıca, Rumelihisar ve Kandilli-Bebek hattını selamlayarak Dolmabahçe önlerine ulaştı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN GEÇİŞİ SELAMLADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe’deki Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi’nden geçişi selamladı. O sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan’a eşi Emine Erdoğan da eşlik etti. TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında İstanbul Boğazı’nda yapılacak geçit töreni öncesinde, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, TCG Anadolu gemisinde açıklamalarda bulundu. Bayraktar, “Tüm milletimizi bekliyoruz. Kayıtları TEKNOFEST sitemizden yapabilirler. N Sosyal’e üye olanlara özel ayrıcalıklar olacak.” dedi.

YARIŞMALAR GENÇ NESİLLERE YÖNELİK

Bayraktar, Mavi Vatan bilincini genç nesillere aktarmak amacıyla düzenlenen yarışmalar hakkında bilgi verdi. İlkokul öğrencileri için resim yarışması, lise ve üniversite düzeyinde Mavi Vatan doktrinini anlatan makale yarışması yapılacak. “Bu yarışmalara katılanlar, halka kapalı olduğu günlerde 28–29 Ağustos’ta da gemileri ziyaret edebilecek.” ifadesini kullandı.

TEKNOFEST MAVI VATAN’DA TEKNOLOJİ YARIŞMALARI

Bayraktar, TEKNOFEST Mavi Vatan’ın sadece donanma geçişinden ibaret olmadığını belirtti. Etkinlik kapsamında üç farklı teknoloji yarışması düzenlenecek: ROKETSAN tarafından sualtı roket yarışması, ASELSAN tarafından insansız sualtı araçları yarışması ve insansız su üstü araçları yarışması. “Ben tüm milletimizi 30 ve 31 Ağustos’ta TEKNOFEST Mavi Vatan’a bekliyorum.” diyerek sözlerini tamamladı.

ÖĞRENCİLER SAVARONA’DA HEYECANLANDI

Savarona’da 13 üniversite öğrencisi de bulunuyor. İstanbul Boğazı’ndaki geçiş törenine katılacak gençler, duygularını paylaştı. İstanbul Teknik Üniversitesi Elektronik Mühendisliği Bölümü’nde okuyan Tayfun Işıkelekoğlu, Savarona’da bulunma fırsatını duyduğunda heyecanlandığını belirtti. “Savarona’yı iskelede görünce kanımız kaynamaya başladı.” diyen Işıkelekoğlu, “İTÜ’lü mühendis olarak bu kadar yerli ve milli gemimizi bir arada görmek çok önemli.” şeklinde konuştu.

CANLI ŞAHİTLİK VERMEK GURUR VERİCİ

Öğrencilerden Rabia Nur Yıldız, geçişte yer aldığı için çok heyecanlı olduğunu ifade etti. Savarona yatının ilk ziyaretçilerinden biri olan Yıldız, “Donanmamızın güçlü varlığına ve milli teknoloji hamlesinin ihtişamına canlı şahitlik etmek çok gurur verici.” dedi. “Bu teknoloji hamlesine bizler de gelecek nesiller olarak katkı sağlayacağımıza inanıyorum.” şeklinde konuştu.