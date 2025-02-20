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İstanbul Boğazı’nda Gemi Trafiği Askıya Alındı

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İSTANBUL BEYAZA BÜRÜNDÜ

İstanbul, kar yağışının etkisiyle beyaz bir örtüyle kaplandı. Yağışın şiddetini artırarak devam etmesiyle birlikte megakentte sis de etkili olmaya başladı. Bu durum, ulaşımı olumsuz yönde etkiliyor. Özellikle Boğaz bölgesinde belirginleşen sis, görüş mesafesini azaltıyor.

GEMİ TRAFİĞİ ASKIYA ALINDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul Boğazı’nda yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin kısıtlı olması sebebiyle gemi trafiğinin her iki yönde geçici olarak askıya alındığını bildirdi.

KAR YAĞIŞI HAFTA SONU BOYUNCA ETKİLİ OLACAK

Diğer taraftan, İstanbul’da cuma ve cumartesi günlerinde kar yağışının tipi şeklinde şiddetleneceği ve hafta sonu boyunca yoğun bir şekilde devam edeceği tahmin ediliyor.

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