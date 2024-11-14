İstanbul Boğazı’nda Gemi Trafiği Askıya Alındı

İSTANBUL BOĞAZI’NDAN GEÇİŞLER ASKIYA ALINDI

İstanbul Boğazı gemi trafiği, ‘Transocean Barents’ adlı sondaj gemisinin geçiş planlaması yüzünden çift yönlü olarak askıya alındı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi’nden edinilen bilgilere göre, durum saat 06:50 itibarıyla yürürlüğe girdi.

SİPARİŞLERİN ETKİLENMESİ BEKLENİYOR

Bu askıya alınma, boğazı kullanacak olan diğer gemileri de etkileyebiliyor. Gemi trafiği, ‘Transocean Barents’ sondaj gemisinin geçişinin tamamlanmasının ardından normale dönebilir.