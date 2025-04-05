İstanbul Boğazı’nda Gemi Trafiği Askıya Alındı

İSTANBUL’DA YOĞUN SİS GÖRÜŞ MESAFESİNİ DÜŞÜRDÜ

İstanbul’da gece saatlerinde etkili olan yoğun sis, görüş mesafesini önemli ölçüde azalttı. Sürücüler ve deniz trafiği bu durumdan olumsuz etkilendi.

BOĞAZ’DA GEMİ TRAFİĞİ ASKIYA ALINDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nün internet sitesinden yapılan açıklamada, “İstanbul Boğazı’ndaki gemi trafiği çift yönlü olarak askıya alınmıştır” ifadelerine yer verildi. Yoğun sis nedeniyle alınan bu önlem, deniz ulaşımını geçici olarak durdurdu.

KARAYOLU ULAŞIMI DA ETKİLENDİ

Öte yandan, TEM Otoyolu ve Sarıyer Büyükdere Caddesi’nde de yoğun sis nedeniyle sürücüler ilerlemekte zorlandı. Görüş mesafesinin düşmesi, trafik akışını yavaşlattı ve sürüş güvenliğini olumsuz etkiledi.