İstanbul Boğazı’nda İki Dev Gemiler

ÇİFT DEV KRUVAZİYER GEMİSİ BOĞAZ’DA!

İstanbul’da Galataport Limanı’nda iki büyük kruvaziyer gemisi görüntülendi. Tarihi yarımadanın karşısında Boğaz’a demir atan 326 metre uzunluğundaki Celebrity Ascent ve 330 metre uzunluğundaki Princess Cruises gemileri limana yanaştı. Bu dev gemiler, İstanbul’a yaklaşık 7 bin turist getirirken, turizm ekonomisine değerli bir katkı sağlıyor.

İLGİ ÇEKİCİ GÖRÜNTÜLER

Cihangir’deki apartmanların yüksekliğiyle aynı seviyede olan bu gemiler, havadan çekilen görüntülerle ilginç bir manzara oluşturuyor. Princess Cruises gemisinin terasında, İstanbul manzarası eşliğinde sinema gösterimi yapıldığı dikkat çekiyor. Şehrin siluetiyle bütünleşen dev gemiler, İstanbul Boğazı üzerinde görsel bir şölen sunuyor.

SEYİR TERASI İLE DİKKAT ÇEKİYOR

Celebrity Ascent gemisinde yer alan seyir teraslı restoran ise ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Turistlerin, geminin seyir terasından İstanbul’u izlediği anlar, havadan çekilen görüntülerle tarihe geçiyor. Bu görüntüler, İstanbul’un turistik cazibesini bir kez daha gözler önüne seriyor.