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İstanbul Boğazı’nda İnceleme Başlatıldı

İZİNSİZ YAPILAŞMA İNCELENİYOR

Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Boğazı’nda yer alan 106 yapıda tespit edilen izinsiz yapılaşma ile ilgili olarak inceleme başlatıyor. Beşiktaş’ta Bebek, Arnavutköy, Kuruçeşme ve Ortaköy mahallelerinde, Bebek Camii’nden başlayarak 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne kadar uzanan kıyı boyunca bazı yapıların izinsiz bir şekilde denize doğru genişletildiği, kat eklemeleri yapıldığı ve cephe yenilemeleri yapıldığına dair Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’ne gelen ihbarlar üzerine bu incelemelere başlanıyor.

SUÇ DUYURULARI VE DELİL TALEPLERİ

Uzman ekiplerin saha çalışmaları sonrasında, 2025’in başından itibaren gerçekleştirilen Koruma Kurulu toplantılarında toplam 106 taşınmaz hakkında karar alınıyor. Bu süreçte, 49 taşınmazda yapılan kaçak müdahaleler için suç duyurusunda bulunuluyor. Ayrıca, tescilsiz taşınmazlar hakkında 42 dosyada bilgi ve belge talebinde bulunuluyor. 15 taşınmazda ise daha önce alınmış kurul kararlarının uygulanması isteniyor.

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