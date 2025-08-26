İstanbul Boğazı’nda Kayıp Yüzücü Alarmı

KAYBOLAN RUS YÜZÜCÜNÜN ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

İstanbul Boğazı’nda 24 Ağustos’ta 81 ülkeden 2 bin 820 sporcunun katılımıyla düzenlenen yarışta kaybolan Rus yüzücü Nikolai Andreevich Svechnikov’un akıbeti hala belirsiz. Kaybolduğunun anlaşılmasıyla birlikte başlatılan arama çalışmaları 3. gününe girdi. Deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleri, Kuruçeşme-Kanlıca bölgesinde detaylı bir arama yapıyor. Ek olarak, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı dalgıçlar da Vaniköy açıklarında su altını taramak üzere dalış gerçekleştirdi. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı kaybolma olayı ile ilgili soruşturma açtı ve süreci takip ediyor.

SAVCILIKTA TAHKİKAT DEVAM EDİYOR

Soruşturma çerçevesinde savcılık, Sarıyer Kolluk Destek Tim Komutanlığına bir yazı gönderdi. Bu yazıda, Svechnikov’un kimlik ve adres bilgilerinin belirlenmesi, yarış sırasında elde edilen görüntüler ve diğer kamera kayıtlarının toplanarak gönderilmesi istendi. Kazadan etkilenmiş yakınların mağdur olarak beyanlarının alınmasına yönelik talepler de iletildi. Ayrıca, Rus yüzücüyü tanıyan ve aynı yarış organizasyonunda boy gösteren kişilerin tespit edilerek bilgi sahibi sıfatıyla ifadelerinin toplanması yönünde talimat verildi. Savcılık, kaybolan sporcunun kaydı için otel ve hastane belgelerinin incelenmesini de talep etti.