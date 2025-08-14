İstanbul Boğazı’nda Petrol Tankeri Arıza

MAKİNE ARIZASI YAŞAYAN TANKER GÜVENLE İLERLİYOR

İstanbul Boğazı’nda seyrederken makine arızası yaşayan petrol tankeri, römorkörlerle birlikte yoluna devam ediyor. Boğaz, gemi trafiğine çift yönlü olarak tekrar açıldı.

HONG KONG BAYRAKLI TANKERİN DURUMU

Hong Kong bayraklı olan Tenacıty Venture isimli ham petrol tankerinin uzunluğu 247 metre, genişliği ise 44 metre. Gemi, İstanbul Boğazı’ndan geçişi esnasında makine arızası yaşadı. Bölgeye sevk edilen römorkörler aracılığıyla güvenli bir şekilde seyrini sürdüren tanker, Boğaz’ı tekrar kullanıma açtı.