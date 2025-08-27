İstanbul Boğazı’nda Rus Yüzücü Kayboldu

İSTANBUL BOĞAZI’NDA DÜZENLENEN YÜZME YARIŞI

İstanbul Boğazı’nda gerçekleştirilen 37’nci Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı’na, 81 ülkeden toplam 2 bin 820 sporcu katıldı. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından gerçekleştirilen bu etkinlik, Anadolu yakasında bulunan Kanlıca’da 10.04’te başladı ve 12.54’te Avrupa yakasında bulunan Kuruçeşme’de sona erdi. Yarışta Rus yüzücü Nikolai Svechnikov’un karaya çıkmadığı bilgisi alındı ve olayla ilgili gerekli çalışmalar başlatıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı dalgıçlar, Vaniköy açıklarında su altını taramak amacıyla dalış yaptı. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, otel ve hastane kayıtlarının araştırılmasını ve kaybolan sporcuya dair herhangi bir kayıt olup olmadığını incelemeye talep etti.

OTEL GÖRÜNTÜLERİ VE TESPİTLER

Rus yüzücünün kaldığı oteldeki son görüntüleri ortaya çıktı. Resepsiyonda çalışanla konuştuğu ve koltukta oturduğu anlar kaydedildi. Svechnikov’un içeride bir süre dolaştığı da gözlemlendi.

YANLIŞ YÖNE DOĞRU YÜZMEK

Yarışa katılan inşaat mühendisi amatör yüzücü Hayati Şamiloğlu, Svechnikov’un kaybolduğu haberlerinin ardından dün 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak, yarış sırasında bu kişiyi gördüğünü ve yanlış yöne gittiği için uyardığını bildirdi. Bu ihbar üzerine Şamiloğlu, Kuzguncuk İskelesi’nden sahil güvenlik teknesi ile alınarak, Svechnikov’u son gördüğü yere götürüldü. Şamiloğlu’nun gösterdiği koordinatlar kayıtlara geçti.

BOĞULMA TEHLİKESİ ARAŞTIRILIYOR

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, Svechnikov’un saat 10:08’de atlama platformundan atlayarak yüzmeye başladığını ancak bitiş noktasında kurulu olan parkura ulaşmadığını ve herhangi bir bitiş verisi alınamadığını duyurdu. Boğulma tehlikesi geçirme ihtimalinin de değerlendirildiği aktarıldı. Başsavcılık, şahsın bitiş noktası dışında başka bir alan üzerinden çıkış yapmış olabileceğini belirterek, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arasında kalan tüm sahil hattını izleyen güvenlik kameralarının araştırılmasını talep etti.