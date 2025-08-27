İstanbul Boğazı’nda Rus Yüzücü Kayboldu

KAYBOLAN RUS YÜZÜCÜNÜN ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

24 Ağustos’ta gerçekleştirilen Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı kapsamında, 81 ülkeden toplam 2 bin 820 sporcu İstanbul Boğazı’nda yarıştı. Ancak yarışın ardından Rus sporcu Nikolai Andreevich Svechnikov’un kaybolduğu anlaşıldı. Bu durum, yarışın güvenlik önlemleri ve organizasyon sürecine dair kamuoyunda çeşitli soru işaretleri yarattı. İstanbul Boğazı’nda kaybolan Rus yüzücünün akıbeti ise merak konusu oldu. Arama çalışmaları devam ediyor.

DENİZ POLİSİ VE SAHİL GÜVENLİK EKİPLERİ ARAMALARA DEVAM EDİYOR

İstanbul Boğazı’nda gerçekleştirilen yarışta kaybolan Rus yüzücü Svechnikov’un karaya çıkmadığı anlaşılınca, arama çalışmaları hemen başlatıldı. Arama işlemleri 3’üncü gününe girdi. Deniz polisi ve sahil güvenlik, Kanlıca-Kuruçeşme bölgesinde detaylı arama gerçekleştiriyor. Ayrıca, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü’ne bağlı dalgıçlar, Vaniköy açıklarında dalış yaparak su altını tarıyor. Basın mensupları da bu çalışmaları yakından takip ediyor.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, kaybolan Rus sporcu Svechnikov ile ilgili bir soruşturma başlattı. Savcılık, Sarıyer Kolluk Destek Tim Komutanlığı’na yazı göndererek Svechnikov’un kimlik ve adres bilgisinin tespit edilmesini istedi. Ayrıca, yarış sırasında alınan görüntülerin ve gerekli tüm kamera kayıtlarının toplanarak gönderilmesi talep edildi. Kaybolan yüzücünün yakınları mağdur sıfatıyla dinlenecek ve Svechnikov’u tanıyan kişilerden de bilgi beyanında bulunmaları istenecek.