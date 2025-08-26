Haberler

İstanbul Boğazı’nda Yüzücü Kayboldu

BOĞAZDAKİ YÜZME YARIŞI VE RUS SPORCU

İstanbul Boğazı’nda gerçekleşen yüzme yarışı sonrası kaybolduğu tespit edilen Rus sporcu Nikolai Svechnikov’un, yarış öncesinde bulunduğu vapurdaki görüntüleri belirlendi. 24 Ağustos’ta düzenlenen 37’nci Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı’nda 81 ülkeden toplam 2 bin 820 sporcu görev aldı. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından organize edilen yarış, Anadolu yakasında Kanlıca’da 10.04’te başlayıp, 12.54’te Avrupa yakasında yer alan Kuruçeşme’de sona erdi. Yarış sonunda dereceye giren sporculara ödül töreni düzenlendi. Ancak, yarışa katılan Nikolai Svechnikov’un karaya ulaşamadığı bildirildi. Bu durum üzerine, polise haber vererek sahil güvenlik ekipleri arama çalışmalarına başladı.

VAPURDAKİ GÖRÜNTÜLER VE YARIŞIN BAŞLANGICI

Nikolai Svechnikov’un yarıştan önce vapurdaki görüntüleri kaydedildi. Yarışın başlangıcı sırasında, vapurun güvertesinde yer alan Svechnikov’un bir müddet diğer yarışçıları izlediği belirlendi. Ardından, yarışa katılmak üzere içerideki alana yöneldiği gözlemleniyor. Bu görüntüler, olayın seyrini anlamada önemli bir rol oynuyor.

İzmir’de Göçmenler Kurtarıldı, Yakalandı

İzmir açıklarında gerçekleştirilen operasyonlarda, yasadışı yolla yurtdışına kaçmaya çalışan 43 göçmen yakalandı, motor arızası yaşanan lastik bottaki 19 kişi de kurtarıldı.
Kocaelispor Kayserispor Maçına Hazırlanıyor

Kocaelispor, Süper Lig'de Kayserispor ile oynayacağı maç öncesi antrenmanını taraftar ve basınla paylaştı. Hazırlıklar yoğun bir şekilde devam ediyor.

