İstanbul Boğazı’nda Yüzücü Kayboldu

İstanbul Boğazı’nda dün gerçekleşen 37. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı’nda Rus yüzücü Nikolai Svechnikov (29) denizde kayboldu. Cumartesi günü İstanbul’a gelerek Beyoğlu’nda bir otele yerleştiği belirlendi. Arama çalışmaları hala devam ediyor.

Olay, dün sabah saatlerinde İstanbul Boğazı’nda meydana geldi. Beykoz Kanlıca’da start alan yarış, Kuruçeşme’de sona erdi. Ancak Nikolai Svechnikov, karaya ulaşamadan kayboldu. 3 bin yarışmacı arasından sadece Svechnikov’un yarış sonunda çıkmaması polise bildirildi. Bunun üzerine İstanbul Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri boğazda arama faaliyetlerine başladı.

Yüzücü Svechnikov’un İstanbul’a geldiği gün ve Beyoğlu’nda bir otele yerleştiği de öğrenildi. Boğaz’daki arama çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Muğla’da Çocuklar İçin Etkinlik Düzenlendi

Muğla'da gerçekleştirilen etkinlikte, İlk Kabul Koordinasyon Merkezi'ndeki çocuklar doğayla tanıştı ve çevre bilinci ile orman sevgisi konusunda eğitim aldı.
Sultangazi’de Tır Devrildi, Trafik Kapandı

Sultangazi'de virajda devrilen hafriyat yüklü tırın sürücüsü yaralandı. Kazanın ardından dökülen mazot yüzünden cadde trafiğe kapandı ve inceleme başlatıldı.

