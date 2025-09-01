İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Töreni Yapıldı

ADLİ YIL AÇILIŞ TÖRENİ GERÇEKLEŞTİ

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’nde 2025-2026 Adli Yılı için açılış töreni düzenlendi. Kartal’daki İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi A Blok Atrium Salonu’nda gerçekleştirilen etkinliğe İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Hazar Turan Alim, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Metin Sarıhan, daire başkanları, üyeleri, Cumhuriyet Savcıları ve çok sayıda adliye personeli katıldı.

FEDAKARLIĞI UNUTMAYACAĞIZ

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Metin Sarıhan açılışta, “Yeni adli yılı ülkemize, milletimize, tüm yargı camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bu vesileyle son yaz kararnamesi ile bölge adliye mahkememize atanan daire başkan üyelerimize, cumhuriyet savcısı arkadaşlarıma hoş geldiniz diyor bu yeni görevlerinde üstün başarılar temenni ediyorum. Yine aynı kararname ile adliyemizden ayrılan meslektaşlarımıza da yeni görev yerlerinde üstün başarılar temenni ediyorum. Yine geçen yıl adli yıl başından bu yana meslektaşlarımızın ve adli çalışmalarımızdan emekli olanlar oldu. Adaletin tecellisi için verdikleri gayretleri, fedakarlıkları asla unutmayacağız” diyerek önemli mesajlar verdi.

HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜNE VURGU

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Hazar Turan Alim, “Bugün burada Bölge Adliye Mahkememizin 2025-2026 adli yılı açılışında sizlerle bir araya gelmekten büyük onur duyuyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramınızı tebrik ediyor, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu güzel vatanı bizlere armağan eden vatan ve bayrak uğruna can veren kahramanlarımızı, şehitlerimizi ve gazilerimizi minnet ve rahmetle anıyorum. Tüm dünyanın gözleri önünde Gazze’de devam eden katliamın bir an evvel son bulmasını ve sorunların uluslararası hukuk çerçevesinde hesap vermesini temenni ve niyaz ediyoruz” diyerek hukukun üstünlüğüne dikkat çekti.