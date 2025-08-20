Gündem

İstanbul Büyükçekmece’de Restorana Ateş Edildi

istanbul-buyukcekmece-de-restorana-ates-edildi

SALDIRGANLAR HARAÇ İÇİN CAMI ATEŞLEDİ

İstanbul Büyükçekmece’de bir restorana yönelik gerçekleştirilen saldırıda, haraç talep eden kişiler iş yerinin camına ateş açtı. Bu olay esnasında saldırganlar, yaptıkları eylemi video kaydı ile belgeledi.

O ANLAR KAMERADA GÖRÜNTÜLENDİ

Saldırganların gerçekleştirdiği bu korkutucu eylem, çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Olay anında yaşananların detayları, çekilen görüntülerle birlikte ortaya çıkmakta. Restoran sahipleri ve çalışanları ise bu durumdan büyük bir endişe duymakta.

ÖNEMLİ

Gündem

Jose Mourinho’dan açıklama sonrasında

Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho, Benfica ile oynanan ve 0-0 berabere biten maç sonrası değerlendirmelerde bulundu.
Gündem

Balıkesir’deki Artçı Sarsıntılar Ne Anlama Geliyor?

Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Hüseyin Alan, Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen 6,1'lik depremin, birçok fayın kırılmasından kaynaklandığını açıkladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.