İstanbul Büyükçekmece’de Restorana Ateş Edildi

SALDIRGANLAR HARAÇ İÇİN CAMI ATEŞLEDİ

İstanbul Büyükçekmece’de bir restorana yönelik gerçekleştirilen saldırıda, haraç talep eden kişiler iş yerinin camına ateş açtı. Bu olay esnasında saldırganlar, yaptıkları eylemi video kaydı ile belgeledi.

O ANLAR KAMERADA GÖRÜNTÜLENDİ

Saldırganların gerçekleştirdiği bu korkutucu eylem, çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Olay anında yaşananların detayları, çekilen görüntülerle birlikte ortaya çıkmakta. Restoran sahipleri ve çalışanları ise bu durumdan büyük bir endişe duymakta.