İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Metro Borçlanmasını Onayladı

KİRAZLI-HAKALI METRO HATTI İÇİN BORÇLANMA KARARI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi, Kirazlı-Halkalı metro hattı projesinin finansmanı adına 422 milyon avro değerinde dış borçlanma kararı aldı. Meclis 1. Başkanvekili Nuri Aslan’ın başkanlığında Saraçhane’de bulunan belediye binasında gerçekleştirilen İBB Meclisinin kasım ayı üçüncü oturumunda bu karar verildi.

FİNANSMAN SÜRECİ DEVAM EDİYOR

İBB Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Finansman Şube Müdürlüğü tarafından sunulan dış borçlanma talebinde, Kirazlı-Halkalı metro hattı projesinin finansman sürecinin halihazırda sürdüğü ve projenin toplam maliyetinin 26 Eylül 2024 tarihli ihale sonucunda yaklaşık 592 milyon avro olarak belirlendiği vurgulandı. Bugüne kadar bu proje kapsamında tahvil ihracı yoluyla 170 milyon avro finansman sağlanmıştı. Ancak projenin tamamlanabilmesi için ek finansman gereksinimi olarak 422 milyon avro talep edildi.

MECLİS ONAYIYLA YENİ FİNANSMAN

İBB Meclisi, önceden verilen 250 milyon dolar değerindeki dış borçlanma izninin yenilenmesi ve 422 milyon avroya çıkarılması talebini oy birliğiyle onayladı. Bu yeni finansmanın, metro hattının kesintisiz bir biçimde tamamlanmasına yönelik önemli bir adım olduğu ifade ediliyor. Kaynak: Dünya