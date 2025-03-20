İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne Kayyum Atanacak mı?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) kayyum atanıp atanmayacağı, özellikle İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından tartışma konusu haline geldi. “İBB’ye kayyum atanacak mı?” ve “Ekrem İmamoğlu görevden alınacak mı?” soruları, İstanbul’da yaşayan milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiriyor. Bu noktada merak edilen, İBB’ye kayyum atanıp atanmayacağıdır.

İBB BAŞKANI GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve bazı belediye yetkilileri, “çıkar amaçlı suç örgütü liderliği” ve “PKK/KCK terör örgütüne yardım etme” suçlamalarıyla gözaltına alındı. Bu gelişme, İBB’ye kayyum atanması ihtimalini gündeme getirdi. Belediye Kanunu’nun 45. ve 47. maddelerine göre, terör suçları nedeniyle görevden uzaklaştırılan belediye başkanlarının yerine İçişleri Bakanlığı kayyum atayabiliyor.

TERÖR SUÇLAMALARI VE KAYYUM

Hukukçular, terör suçlamalarının kayyum atanması için yeterli olabileceğini belirtiyor. Avukat Rezan Epözdemir, “Ekrem İmamoğlu hakkında terör örgütüne yardım etmek suçlamasıyla yürütülen bir soruşturma bulunduğundan, eğer bu suçtan dolayı tutuklanırsa veya görevden alınırsa, İçişleri Bakanlığı tarafından kayyum atanması kuvvetle muhtemeldir” diyor. Bu durum, İBB’nin geleceği açısından önemli bir gelişim olarak öne çıkıyor.