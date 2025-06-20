Gündem

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Soruşturması Devam Ediyor

istanbul-buyuksehir-belediyesi-sorusturmasi-devam-ediyor

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik başlatılan soruşturma süreci devam ediyor. Bu kapsamda bazı şüpheliler, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak serbest bırakıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bu kişilerin baskı ve tehdit altında ifade verdiklerine dair sosyal medyada yapılan paylaşımlar üzerine yeni bir soruşturma başlatılacağını duyurdu.

BAŞVURULAR DOĞRULTUSUNDA İŞLEM YAPILDI

Başsavcılıktan gelen açıklamada, yürütülen Aziz İhsan Aktaş suç örgütü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk ve Büyükçekmece Belediyesi’ne ilişkin yolsuzluk soruşturmaları çerçevesinde, ihaleye fesat karıştırma, rüşvet, irtikap, resmi belgede sahtecilik, çıkar amaçlı suç örgütü kurma, yönetme ve üye olma suçlamasıyla haklarında soruşturma devam eden bazı şüphelilerin, Türk Ceza Kanunu’nun 221. ve 254. maddelerinde yer alan etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak için şahsen veya avukatları aracılığıyla başvuruda bulundukları ifade edildi.

SOSYAL MEDYA AÇIKLAMALARI ÜZERİNE HAREKET EDİLDİ

Açıklamada, şüphelilerin avukatlarıyla yapılan beyanların alındığı, ardından bu beyanların şüpheliler ve avukatları tarafından imzalandığı belirtildi. Ancak, sosyal medya platformlarında ifadelerin baskı, zorlama ve tehditlerle alındığına dair iddiaların ortaya çıkmasıyla birlikte, başsavcılık tarafından devam eden soruşturmayı etkilemeye yönelik kasıtlı hareketlerde bulunanlar hakkında re’sen bir soruşturmanın başlatılacağı ifade edildi.

ÖNEMLİ

Flaş

Tarım Bakanlığı, Sahte Ürünleri Açıkladı

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş ürünlerini güncelledi. Ünlü baharat markasının yanı sıra, üç çay markası ve Seylon çayı da listeye alındı. Gıda boyası kullanımı tespit edildi.
Gündem

İran, Hürmüz Boğazı’nı kapatabilir mi?

İran, ABD'nin İsrail'e destek vermesi durumunda Hürmüz Boğazı'nı kapatma tehdidinde bulundu. Bu durumun olası sonuçları ve kapatma yöntemleri merak ediliyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.