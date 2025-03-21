İstanbul Büyükşehir Belediyesi Soruşturması Devam Ediyor

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NE YÖNELİK SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi hakkında başlatılan soruşturma sürüyor. Terör örgütü PKK ile iş birliği, PKK üyelerini işe yerleştirme, yolsuzluk ve rüşvet suçlamaları bulunan iki ayrı dosyada 106 şüpheli yer alıyor. 19 kişi aranırken, 87 kişinin emniyetteki hukuki işlemleri devam ediyor.

GÖZALTI İŞLEMLERİ VE SAĞLIK KONTROLLERİ

Soruşturmalar çerçevesinde gözaltına alınan İBB Başkan Danışmanı Murat Ongun, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık ve Ali Nuhoğlu gibi bazı şüpheliler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi’nin yakınındaki İstanbul Tıp Fakültesi ek binasında sağlık kontrolünden geçirildi. Ayrıca, gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aynı yerde sağlık kontrolü yaptığı bilgisi alındı. İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen terör ve organize suç örgütü soruşturmaları kapsamında gözaltına alındı. Önceki gün saat 06.30’da gözaltına alınan İmamoğlu’nun, 4 günlük gözaltı süresinin tamamlanmasının ardından en geç 23 Mart Pazar günü hakim karşısına çıkması öngörülüyor.

İMAMOĞLU İNŞAAT’A EL KONULDU

İmamoğlu hakkında dört olasılık gündeme geliyor. Soruşturma kapsamında, Ekrem İmamoğlu’nun ortağı olduğu İMAMOĞLU İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ’ne el konulduğu açıklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada; “İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca 2024/228233 nolu soruşturma dosyasında; 19/03/2025 tarihinde soruşturma kapsamında temin edilen MASAK raporları uyarınca şüpheli Ekrem İmamoğlu’nun ortağı olduğu İMAMOĞLU İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ’ne Cumhuriyet Başsavcılığımız talebi üzerine sulh ceza hakimliği kararı ile el konulmuştur. Kamu oyuna duyurulur…” denildi.

RÜŞVET VE TEHDİT İDDİALARI

Şirketle ilgili bilgiler MASAK raporunda yer aldı. Rapora göre, İmamoğlu İnşaat’ın yüzde 60 hissesi Ekrem İmamoğlu’na, yüzde 40 hissesi ise babası Hasan İmamoğlu’na ait bulunuyor. 8 Aralık 2020 ile 11 Aralık 2023 tarihleri arasında İmamoğlu İnşaat’ın 19 dükkan, 19 mesken, 63 konut, 8 ofis, 6 büro ve 2 arsa olmak üzere toplamda 117 adet taşınmaz aldığı bildirildi. 3 yıl içinde edinilen bu taşınmazların ve para artışlarının kaynağı belirsiz olduğu ifade ediliyor. Ayrıca, soruşturmada alınan tanık ifadelerine göre, İBB Meclis İştirakler Bağlı Kuruluşlar Komisyon Başkanı firari şüpheli Ertan Yıldız ile gözaltındaki Süleyman Atik’in, “15 yıldır burada yeterince kazandınız, bize 5 milyon avro verin, aksi takdirde AVM’ye depreme dayanıksız olduğuna ilişkin belediye encümen kararı aldırırız.” şeklinde tehditlerde bulunduğu öne sürülüyor. Süleyman Atik’in “2 yıl sonra Cumhurbaşkanı olacak kişiyi karşınıza almak istemezsiniz.” diyerek de müştekileri tehdit ettiği iddiaları arasında.

Soruşturmada, AVM sahiplerine yapılan rüşvet teklifinin ardından, müteselsil olarak, belediye tarafından 197 milyon lira para cezası kesildiği iddia ediliyor. AVM’nin depreme dayanıksız olduğuna dair rapor alındığı ileri sürülürken, İdare Mahkemesi’nin bu para cezası ile ilgili yürütmeyi durdurma kararı verdiği bildiriliyor. Belediyenin, rüşvet alamadığı için cezayı hukuksuz şekilde kestiği de başka bir iddia olarak gündemde.