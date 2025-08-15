İstanbul Büyükşehir Belediyesi Soruşturması Devam Ediyor. Murat Ongun Hakkında Detaylar Merak Ediliyor.

MURAT ONGUN KİMDİR?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen kapsamlı soruşturma çerçevesinde, Ekrem İmamoğlu’na yakınlığıyla bilinen Murat Ongun da tutuklanan isimler arasında bulundu. Şu sıralar kamuoyunun ilgisini çeken konular arasında Ongun’un nereli olduğu ve yaş bilgisi yer alıyor. Murat Ongun ile ilgili detayları haberin devamında bulabilirsiniz.

KİŞİSEL BİLGİLERİ

Murat Ongun, Beylikdüzü Voleybol İhtisas Kadın Takımı’nda yönetici ve voleybol şube sorumluluğu yapıyor. 1996 yılında mezun olduktan sonra, Show Haber’in Ankara muhabiri olarak çalışmaya başladı. Daha sonra İstanbul’da Star TV ve ATV gibi önemli medya kuruluşlarında görev aldı. 2001 yılında Habertürk TV’nin kuruluşunda muhabir ve idareci olarak yer aldı. 2012-2014 yılları arasında CNN Türk’te sunuculuk görevini üstlendi. 2014 yerel seçimlerinde Ekrem İmamoğlu’nun danışmanı olan Ongun, İmamoğlu’nun 2019’da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesiyle İBB Sözcülüğü görevine getirildi; 17 Mayıs 2022’de bu görev sona erdi.

DOĞUM TARİHİ VE EĞİTİMİ

Ongun, 21 Nisan 1975 tarihinde Ankara’da doğdu ve kökeni Giresun’a dayanmaktadır. Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden mezun olan Ongun, uzun yıllar medya ve siyaset alanında aktif bir şekilde görev yapmıştır. Şu anda 48 yaşında olan Ongun, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcülüğü görevinden önce de çeşitli önemli görevlerde bulunmaktadır.

ÖZEL HAYATI

Murat Ongun’un özel hayatı da kamuoyunun ilgi odağı konular arasında yer alıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin eski Sözcüsü olan Ongun’un evli olup olmadığı ise merak ediliyor. Ancak Ongun hakkında evlilik durumu konusunda resmi ya da doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor. Özel hayatını genellikle göz önünde bulundurmayan Ongun, bu konudaki detayları da kamuoyuyla paylaşmaktan kaçınıyor.