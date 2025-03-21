Haberler

İstanbul Çamlıca Camii’nde Dünya Su Günü Mahyası

DÜNYA SU GÜNÜ’NDE ÖNEMLİ MESAJLAR

İstanbul Tarım ve Orman Müdürlüğü, 22 Mart Dünya Su Günü dolayısıyla Büyük Çamlıca Camii’nde su ile alakalı mesajların bulunduğu mahyalar astı. Bu mahyalarda “Su Vatandır! Suyu Koru, Vatanı Koru” ifadeleri yer aldı.

SU KAYNAKLARINA DİKKAT ÇEKİLİYOR

Mahyalarda yer alan bu mesajlarla toplumda su kaynaklarının korunması ve sahip çıkılmasına yönelik bilinç oluşturmak hedefleniyor. Böylece vatandaşların su kaynaklarının önemi hakkında daha fazla bilgi sahibi olması sağlanıyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Emlak Konut Finale Yükseldi

Emlak Konut, ING Basketbol Kadınlar Türkiye Kupası yarı finalinde Beşiktaş'ı 91-86 yenerek finale yükseldi. Finalde rakibi ise ÇBK Mersin olacak.
Haberler

Şişli’deki Irak Konsolosluğu’na Silahlı Saldırı

Şişli'deki Irak Konsolosluğu'na motosikletle gelen iki saldırgan, silahlı saldırı gerçekleştirdi. Yaralanan olmadığı olayda bina hasar gördü, polis inceleme başlattı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.