İstanbul Çamlıca Camii’nde Dünya Su Günü Mahyası

DÜNYA SU GÜNÜ’NDE ÖNEMLİ MESAJLAR

İstanbul Tarım ve Orman Müdürlüğü, 22 Mart Dünya Su Günü dolayısıyla Büyük Çamlıca Camii’nde su ile alakalı mesajların bulunduğu mahyalar astı. Bu mahyalarda “Su Vatandır! Suyu Koru, Vatanı Koru” ifadeleri yer aldı.

SU KAYNAKLARINA DİKKAT ÇEKİLİYOR

Mahyalarda yer alan bu mesajlarla toplumda su kaynaklarının korunması ve sahip çıkılmasına yönelik bilinç oluşturmak hedefleniyor. Böylece vatandaşların su kaynaklarının önemi hakkında daha fazla bilgi sahibi olması sağlanıyor.