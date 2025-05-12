İstanbul Çatalca’da Elektrik Kesintisi Olacak

ÇATALCA’DA ELEKTRİK KESİNTİLERİ VE NEDENLERİ

Çatalca’da elektrik kesintileri, BEDAŞ tarafından yapılan açıklamalar doğrultusunda gün yüzüne çıkıyor. 13 Mayıs günü, İstanbul’un farklı bölgelerinde belirli sürelerle elektrik kesintileri yaşanacak. BEDAŞ’ın açıklamasında, “Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı” ve “Bakım Çalışması-Önleyici Bakım” gibi nedenlerle bu kesintilerin gerçekleşeceği bildiriliyor.

Etkilenen İllçe ve Semtler

Kesinti kapsamına giren yerler arasında Çatalca’nın Merkez-Dağyenice, Subaşı, Çanakça mahalleleri ile bazı cadde ve sokaklar bulunuyor. Bu bölgelerde 13 Mayıs 2025 tarihine özel olarak belirlenen saat aralığında elektrik kesintisi yapılacak. Örneğin, Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı nedeniyle 09:00 ile 17:00 saatleri arasında kesintiler yaşanacak.

Bakım Çalışmaları ve Saat Aralıkları

Aynı gün içinde özellikle bakım çalışmaları da yürütülecek. Çatalca merkezinde Gümüşpınar mahallesindeki bazı sokaklar 09:30 ile 16:30 saatleri arasında bakıma tabi tutulacak. Ek olarak, Silivri ilçe Merkez-Danamandıra mahallesinde de önleyici bakım çalışmaları sebebiyle 09:30 ile 17:30 saatleri arasında kesintiler meydana gelecek.

Bedava kesintiler, “İş Sağlığı ve Güvenliği” ilkeleri gözetilerek yapılacak. Kesintilerin ardından elektriklerin ne zaman geleceği konusunda gelişmeler takip edilirken, kesintilerden etkilenen tüm bölgedeki ikamet edenlerin, belirtilen süreleri göz önünde bulundurarak planlama yapması öneriliyor.