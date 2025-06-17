İstanbul Çatalca Elektrik Kesintisi Bilgisi

ÇATALCA’DA ELEKTRİK KESİNTİSİ DUYURUSU

Çatalca’da elektrik kesintisi BEDAŞ’ın yayınladığı kesintiler listesi ile takip ediliyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi’nden gelen açıklamaya göre, 17 Haziran 2025 tarihinde İstanbul’un çeşitli bölgelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri gerçekleşecek.

BAKIM ÇALIŞMASI NEDENİYLE KESİNTİLER OLACAK

İstanbul’da yaşanacak elektrik kesintileri hakkında detaylar ise şöyle: 17/06/2025 tarihinde 09:00 ile 17:00 saatleri arasında Çatalca’nın Ferhatpaşa mahallesinde, Çatalca caddesi ve Aşıklar sokaklarında bakım çalışması ve önleyici bakım nedenleriyle elektrik kesintisi yapılacak. Bu süreçte iş sağlığı ve güvenliği de dikkate alınarak kesinti uygulanacak.