İstanbul Çatalca Kesinti Tarihleri Belirli

ÇATALCA’DA ELEKTRİK KESİNTİSİ DETAYLARI

Çatalca’da elektrik kesintisi BEDAŞ’ın duyurusuyla gün yüzüne çıktı. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi’nden (BEDAŞ) yapılan bilgiye göre, 9 Mayıs tarihinde İstanbul’un değişik bölgelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Elektrik kesintisinin nerelerde olacağı ve elektriklerin ne zaman geri geleceği haberimizde yer alıyor.

KESİNTİ NEDENİ BAKIM ÇALIŞMASI

9 Mayıs 2025 tarihinde saat 10:00 ile 17:00 arasında Çatalca’nın çeşitli mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacak. Çatalca Merkez-Hisarbeyli mahallesi Açıçeşme, Eğitim, Hande, Hanyeri, Karadağ, Karakartal, Sönmez sokaklarında önleyici bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi gerçekleştirilecek.

BAKIM ÇALIŞMASI NEDENİYLE DİĞER ETKİLENEN BÖLGELER

Aynı gün, Çatalca Merkez-İzzettin mahallesi Kestanelik, Mecit, Takdir Çıkmazı, Yol Altı sokaklarında da önleyici bakım sebebiyle benzer saat aralığında elektrik kesintisi olabiliyor. Bunun yanı sıra, Çatalca Merkez-Karacaköy Merkez mahallesi Dr. Celalettin Ünlütürk, Dilay Çıkmazı, Dilber, Huzur, Karacaköy, Sadakat, Taşlı Tarla, Çakıl Çıkmazı, Çağ Çıkmazı ve Şerife Acar sokakları da etkileniyor.

YENİ KABLO BAĞLANTISI NEDENİYLE KESİNTİLER

Çatalca’da 9 Mayıs 2025 tarihinde saat 10:00 ile 17:00 arasında yeni kablo bağlantısı çalışmaları dolayısıyla da elektrik kesintisi gerçekleşecek. Dağyenice mahallesinde Akın Başoğlu Çıkmazı sokakları yanı sıra Subaşı mahallesi Akminare Çıkmazı, Çanakça mahallesi gibi birçok bölge elektriksiz kalacak. Bu süreçte iş sağlığı ve güvenliği dikkate alınarak gerekli bakım çalışmaları yapılacak.