(İSTANBUL) – CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, “Çocuklarımız için mücadele etmeliyiz,” dedi. Özçağdaş, “Türkiye’de 537 bin çocuk suçtan etkileniyor,” ifadesini kullandı. “Adalet sisteminde ciddi sorunlar var,” diyerek, hukukun gerekliliğini vurguladı. “Acil çözüm oluşturmalıyız,” şeklinde seslendi. Herkesin sorumluluğu var, dedi

CHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISINDAN ÜLKEDEN SESLENİŞ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, İstanbul Kadıköy’de bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Ahmet Mattia Minguzzi davasının İstanbul Anadolu Adliyesi 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmasını takip etti. Duruşmanın ardından açıklama yapan Özçağdaş, “Öncelikle Türkiye’nin başı sağ olsun. Gerçekten burada yaşadığımız çok acı” diyerek, çocukların yaşadığı sorunlara dikkat çekti.

ÇOCUKLARIN SUÇTAN ETKİLENME RAKAMLARI

Özçağdaş, Türkiye’de birçok Ahmet olduğunu ifade ederek, “Sadece 2023 yılında bir biçimde suçtan etkilenen çocuk sayısı 537 bin. Bizi dinleyenler inanmakta güçlük çekebilirler: 537 bin çocuk. Bunların 237 bini suçtan etkilenen, 170 binden fazlası bir şekilde suça sürüklenen çocuklar” dedi. Bu rakamların her yıl arttığına dikkat çekti ve 2010’larda 180 binlerden bu seviyelere ulaşıldığını belirtti.

ADLİ SİSTEMDEKİ SORUNLAR

Ayrıca, Türkiye’nin çocuk adli sisteminde ve adli kollukta önemli sorunlar olduğunu vurgulayan Özçağdaş, yaşanan hukuksuzlukları dile getirdi. “Olaydan 4 ay sonra 2 kişi daha tutuklandı. Mahkeme görülmeye başlandı, henüz o iki kişi burada değil. Başka bir dosyanın içerisinde. Bu, tam anlamıyla bir hukuk skandalı. Çünkü maalesef adli kolluk sistemimiz yok” dedi. Avukatların kayıtları bulmakta zorlandığını belirten Özçağdaş, mahkemenin yeniden bilirkişi raporu istemek zorunda kaldığını aktardı.

ADALATE İHTİYAÇ VURGUSU

Özçağdaş, Türkiye’nin dört bir yanında adalete ihtiyaç duyulduğunu belirterek, “Saray sizin olsun, adalete ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı. “Ahmetler ölüyor. Sadece bir Ahmet ölmüyor, başkaları da ölüyor. Acılı anneler var. Onlar da çocukları için yanıyorlar” şeklinde sözlerini sürdürdü.

İKTİDAR VE MUHALEFETE ÇAĞRI

Son olarak, Özçağdaş, iktidara, muhalefete ve herkesin birlikte hareket etmesi gerektiğini de belirtti. “Türkiye’nin çocuk koruma sistemi, adli kolluk sistemi, okullarda şiddetin önlenmesi ve şiddet kültürünün engellenmesi konularında ciddi sorunlar var. Hep beraber çözümün bir parçası olmalıyız, suçun bir parçası olmamalıyız” diye seslendi. Ayrıca milli eğitim bakanlığına da çağrıda bulunarak, çocukların okullarda daha iyi psikolojik destek alması ve liselerin süresinin kısaltılmaması gerektiğini vurguladı.