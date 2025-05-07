(İstanbul) – CHP, Meydan’da Miting Düzenledi. Adalet İstiyoruz, Haksızlıklar Son Bulmalı. Ekrem İmamoğlu’nun Serbest Bırakılmasını Talep Ediyoruz. Demokrasiyi Ve Özgürlüğü İstiyoruz. Türkiye İçin Daha İyi Bir Gelecek

BİNLERCE YURTTAŞ MİTİNGDE BULUŞTU

CHP, İstanbul Beyazıt Meydanı’nda “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” adıyla bir miting düzenledi. Mitinge katılan çok sayıda yurttaş, Ekrem İmamoğlu’nun serbest bırakılması yönünde çağrıda bulundu. Yurttaşlar, adalet konusuna dikkat çekerek, yaşanan adaletsizliklerden duydukları rahatsızlığı dile getirdi. Bir katılımcı, “Hak, hukuk ve adalet arıyoruz. Herkese lazım. Bunu sağlamak için bir araya geldik.” diye konuştu.

İMAMOĞLU’NA DESTEK ÇAĞRISI

Mitingde mikrofon karşısına geçen bir başka yurttaş, “İmamoğlu çıkana kadar buradayız. Cumhurbaşkanımızı burada istiyoruz.” ifadesini kullandı. Ekonomi üzerindeki adaletin önemine vurgu yapan bir katılımcı ise, Türkiye’nin itibarının zedelendiğini belirterek, “Haksızlıklar giderilirse Türkiye’nin ekonomisi de düzelir. Sosyal çalkantılarda da düzelmeler olacak.” diye konuştu. Kötü yönetimin sonuçlarının gençler, emekliler ve çalışan kesim üzerinde ağır etkiler yarattığını da sözlerine ekledi.

ÖZGÜRLÜK VE DEMOKRASİ VURGUSU

Mitingde adalet konusunun altını çizen bir başka yurttaş, “Özgürlüğün, demokrasinin, insan haklarının olmadığı bir ülkede yaşıyoruz. Çocukların öldüğü, kadınların katledildiği bir ülkede yaşıyoruz.” diyerek, öncelikli ihtiyacın adalet olduğunu ifade etti. Başka bir katılımcı ise, “Her şeyden önce insan gibi yaşamak, haklarımızın peşinde olmak, susmamak istiyoruz. Bu yüzden buradayız.” şeklinde konuştu. Katılımcı, vatanın kolay kazanılmadığını ve bunun korunmasına asla müsaade etmeyeceklerini belirtti.