İstanbul CHP Seçimi İddianamesi Hazırlandı

SAVCILIĞIN SORUŞTURMASI TAMAMLANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın gerçekleştirdiği son kurultayda “seçime hile karıştırıldığı ve Siyasi Partiler Kanunu’na muhalefet edildiği” iddialarıyla ilgili başlattığı soruşturmayı tamamlayarak iddianame hazırladı. Hazırlanan iddianamede, İnan Güney, Özgür Çelik ve Rıza Akpolat’ın da aralarında bulunduğu 10 parti yöneticisi için 3 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

İFADELER VE GÖRÜŞMELER

Soruşturma çerçevesinde, verilen talimat doğrultusunda Özgür Çelik, geçtiğimiz ay İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne giderek ifade vermişti. Yaklaşık 2 saat süren işlemlerin sonrasında, Vatan Caddesi’nde yaptığı açıklamada, tutuklu bir kişinin partisinin il kongresine ilişkin beyanları dolayısıyla ifadeye çağrıldığını ifade etti. Çelik, kendisine oy vermesi için menfaat teklif edildiği yönündeki iddialar üzerine ifadesi alınan 10 kişinin olduğunu kaydetti. Çelik, tutuklu kişinin söylemlerinde çelişkiler olduğunu savundu.

KONGRESİN SONUCU VE DELEGE ADAYLIĞI

Özgür Çelik, ifadelerinde CHP’nin 8 Ekim 2023’teki il kongresinde il başkanı seçildiğini belirtmişti. Kongre süreci hakkında konuşan Çelik, 39 ilçe başkanının 26’sının kendisini il başkanlığına aday gösterdiğini ifade etti. Beykoz Belediye Başkanlığı’na yönelik iddialar hakkında da bazı hukuka aykırılıklar nedeniyle davanın tutuklu sanıklarından biri olan Beykoz Belediyesi Özel Kalem Müdürü Veli Gümüş’ün ifadesinde kendisiyle ilgili iddiaların sorulduğunu açıkladı.

Veli Gümüş, ifadelerinde Özgür Çelik’in kendisini arayıp beyanda bulunduğunu ve oy desteklediği il kongresi konusunda kendisine para teklif edildiğini öne sürdü. Gümüş, Çelik’in destek istemesi sonrası yapılan görüşmelerde kişi başı 100 bin TL teklif edildiği iddiasında bulundu. Gümüş’ün bu süreçte kaydettiği ses kaydı, dönemin İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na ulaştığını belirttiği bilgisi de dikkat çekti.

ÇELİK’TEN YANIT

Özgür Çelik, Gümüş’ün ifadelerine karşılık, kampanyası sürecinde 600 delegenin tamamını tek tek aradığını kaydetti. Kongreye hazırlık sürecinde destek talep ettiğini belirten Çelik, Veli Gümüş ile yüz yüze tanışmadığını ve ifadesinin geçersiz olduğunu savundu. Kongre sonuçlarına dair Gümüş’ü kaybeden taraf olarak değerlendiren Çelik, iftiraların cezaevinden kurtulmaya yönelik olduğunu öne sürdü.

IDDIALAR VE SES KAYDI

Çelik, ifadesinde Kongre’nin kaybeden tarafındakilerin açıklamalarının amaçlarının, İstanbul İl Kongresi üzerinde olumsuz etkiler yaratmak olduğunu ileri sürdü. Ayrıca, kendisi hakkında yer alan iddiaların belirsizlik taşıdığını ve bu noktada değerlendirme yapmayı uygun bulmadığını ifade etti. Dosyada yer alan bir ses kaydı ile ilgili bilirkişi raporuna da değinen Çelik, kendisi ve Cemal Canpolat’ın adının geçtiği diyaloglarla ilgisinin bulunmadığını dile getirdi.