İstanbul Cumh. Başsavcı Vekiline Hakaret Tutuklandı

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCI VEKİLİNE HAKARET SUÇU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekiline sosyal medya üzerinden hakaret eden şüpheli tutuklandı. “Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret” ve “terörle mücadelede görev almış kişileri hedef gösterme” suçlarıyla gözaltına alınan Nuri B. hakkında soruşturma başlatıldı. X sosyal medya platformu üzerinde yaptığı hakaret içerikli paylaşımlar tespit edilen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adliyesi’ne götürüldü.

ŞÜPHELİ HAKİM KARŞISINDA

İstanbul Adliyesi’nde savcılığa çıkarılan Nuri B, burada verdiği ifadenin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakim, Nuri B’nin “kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret” ve “terörle mücadelede görev almış kişileri hedef gösterme” suçlarından tutuklanmasına karar verdi. Şüphelinin ayrıca “tehdit”, “şantaj”, “cumhurbaşkanına hakaret”, “kasten yaralama” ve “genel güvenliğin tehlikeye sokulması” gibi suçlardan toplam 12 kaydının olduğu öğrenildi.