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İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekiline Hakaret Tutuklandı

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekiline sosyal medya aracılığıyla hakaret eden şüpheli tutuklandı. “Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret” ve “terörle mücadelede görev almış kişileri hedef gösterme” suçlarından yargılanan Nuri B. X sosyal medya platformunda gerçekleştirdiği hakaret içerikli paylaşımlar nedeniyle hakkında soruşturma başlatıldı.

SORUŞTURMA SÜRECİ

Nuri B., soruşturma süreci kapsamında gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adliyesi’ne götürülen şüpheli, burada savcılık ifadesinin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Nuri B., hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AĞIR SUÇ KAYITLARI

Öte yandan, şüphelinin “tehdit”, “şantaj”, “cumhurbaşkanına hakaret”, “kasten yaralama” ve “genel güvenliğin tehlikeye sokulması” gibi suçlardan toplamda 12 kaydının bulunduğu öğrenildi. Bu durum, Nuri B.’nin geçmişteki suç geçmişinin ciddiyetini ortaya koyuyor.

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