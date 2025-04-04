İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekrem İmamoğlu Ve 99 Şüpheli Hakkında Soruşturma Yürütüyor

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NIN EKREM İMAMOĞLU VE 99 ŞÜPHELİ HAKKINDA YÜRÜTTÜĞÜ YOLSUZLUK SORUŞTURMASI DEVAM EDİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında “suç örgütü yöneticisi olmak”, “suç örgütüne üye olmak”, “irtikap”, “rüşvet”, “nitelikli dolandırıcılık”, “kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek” ve “ihaleye fesat karıştırmak” suçlarından yürüttüğü yolsuzluk soruşturmasını sürdürüyor.

SEV REKLAMCILIK ŞİRKETİ ÇALIŞANI TANIK A.Ş’NİN İFADELERİ

Soruşturma kapsamında tanık olarak dinlenen A.Ş, 2019-2023 yılları arasında Sev Reklamcılık Şirketi’nde müdür olarak çalıştığını, şirketin ortaklarının Alihan Aydın, Alper Aydın ve Ahmet Uruç olduğunu belirtti. A.Ş, “Bu şirketin İBB’den ihale aldığını görmedim. 2023’te ayrılıp kendi şirketimi kurdum. Ben ayrıldıktan sonra Büyükşehir Belediyesi veya iştiraklerinden ihale almış olabilirler, bu konuda bilgim yok. Açık hava reklam ihalelerini genelde Advercity (Kapki ailesi), İlbak ailesinin şirketi, Subaşı ailesinin şirketi ve Urban Medya gibi büyük firmalar alırdı. Bu şirketler dışında ihale alan pek olmazdı. Bu firmalar da ihaleleri başka şirketlere bırakmazdı.” dedi.

KÜLTÜR A.Ş ÇALIŞANI TANIK O.C’NİN BEYLİKDÜZÜ’NDEKİ GİZLİ TOPLANTILARA DAİR İFADELERİ

Tanık O.C, 2019’da Ekrem İmamoğlu’nun belediye başkanı seçilmesinin ardından Kültür A.Ş’de sözleşmeli memur olarak çalışmaya başladığını, 2 yıl boyunca Genel Müdür ve İletişim Koordinatörü Serdal Taşkın’ın şoförlüğünü yaptığını anlattı. O.C, “Taşkın, Murat Ongun, Murat Kapki, Hüseyin Köksal, Necati Özkan ve Fatih Keleş ile haftada en az iki kez Beylikdüzü’ndeki Mado’da toplanırdı. Halka kapalı bir odada buluşurlardı. Toplantı sonrası Taşkın ve Ongun, içi para dolu olduğunu düşündüğüm çantalarla çıkardı. Bu paraları bazen Taşkın’ın Nişantaşı’ndaki Vakıfbank kasasına yatırırdı, bazen de döviz ve altın alımında bana yardım ettirirdi.” ifadelerini kullandı.

O.C, “Ekrem İmamoğlu’nun da katıldığı, Hüseyin Köksal’ın tekstil firmasındaki toplantılarda usulsüz ihaleler ve yasa dışı işler konuşulduğuna şahit oldum. Taşkın’ın şoförü olarak bu süreçte birçok usulsüz işlemi gördüm. İmamoğlu’nun talimatıyla bu işler Murat Ongun ve Taşkın’ın organizasyonunda yürütülüyordu.” dedi.

POPÜLER MEDYA ŞİRKETİ SAHİBİ TANIK O.S’NİN BELEDİYE İHALELERİNE DAİR İDDİALARI

Tanık O.S, kardeşi E.S’nin Panofeet Reklam A.Ş ile İBB’den metro ve dijital pano işi aldığını, ancak bu işin İlbak Holding’e devredildiğini söyledi. O.S, “Kardeşim yasal yollara başvurmadı, belediyeden çekindi. Kendi şirketimle yaptığım reklam izin başvuruları da reddedildi. 2019’dan sonra izin süreci keyfi hale geldi. Örneğin, Çağlayan’daki bir reklam alanı için izin vermediler, bir yıl sonra aynı yere başkasına izin çıktı.” diye konuştu.

O.S, “Belediye, yandaş şirketlere ecrimisil bedeli adı altında reklam alanlarını kiralıyor. Yenibosna’daki MÜSİAD inşaatındaki reklam alanımıza da ‘TRT’nin kullanımında’ gerekçesiyle izin vermediler. Yönetmelikleri hiçe sayıyorlar.” ifadelerini kullandı.