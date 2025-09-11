İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Gözaltı Kararı Verdi

GÖZALTILAR VE EL KOYMALAR

İstanbul Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Can Holding yönetimindeki Mehmet Şakir Can, Kemal Can ve Kenan Tekdağ’ın da aralarında bulunduğu sekiz kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı. Holding kapsamındaki Habertürk ile Show TV’nin bulunduğu toplamda 121 şirkete mahkeme kararıyla el konuldu. Başsavcılık, gözaltına alınan kişilere “suç örgütü kurmak”, “kaçakçılık”, “dolandırıcılık” ve “kara para aklama” suçlamalarını yöneltiyor.

SİSTEM ATILIMI

Soruşturma çerçevesinde, Can Holding bünyesindeki 121 şirket, mahkeme kararı doğrultusunda devlet denetimine geçiyor. Bu süreçte Habertürk ve Show TV de el konulan şirketler arasında yer alıyor. Sabah saatlerinde jandarma ekipleri, Can Holding Genel Merkezi ve bağlı firmalarda eş zamanlı aramalar gerçekleştirdi.

MEVCUT DURUM VE GEÇMİŞTEKİ GELİŞMELER

Turgay Ciner, Aralık 2024’te Habertürk ve Show TV’nin tüm hisselerini Can Grubu’na devretmiş ve medya sektöründen çekilmişti. O dönemde Can Holding’den yapılan açıklamada, “Medya sektöründeki yatırımlarımız Mehmet Kenan Tekdağ’ın liderliğinde yürütülecektir” ifadeleri yer almıştı. Bu durum, holdingin medya faaliyetleri açısından önemli bir değişim sürecine girdiğini gösteriyor.