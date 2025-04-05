İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB’ye Yönelik Soruşturma Başlattı. İBB Genel Sekreteri İstifa Etti. Yerine Prof. Dr. Volkan Demir Gelecek

İBB GENEL SEKRETERİ CAN AKIN ÇAĞLAR’IN İSTİFA ETTİĞİ İDDİA EDİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik başlatılan soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar’ın görevinden istifa ettiği öne sürüldü.

PROF. DR. VOLKAN DEMİR’İN YENİ GENEL SEKRETER OLACAĞI KONUŞULUYOR

Çağlar’ın istifasının ardından boşalan İBB Genel Sekreterlik koltuğuna CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı’nda Parti Meclisi üyeliğine seçilen Prof. Dr. Volkan Demir’in getirileceği iddia edildi.

CAN AKIN ÇAĞLAR’IN KARİYER ÖZGEÇMİŞİ

1962 Sivas doğumlu olan Çağlar, lise ve üniversite eğitimini İstanbul’da tamamladı. 1983 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nden mezun olduktan sonra aynı üniversitede Para ve Bankacılık alanında yüksek lisans yaptı.

KAMU VE ÖZEL SEKTÖRDEKİ DENEYİMLERİ

Profesyonel kariyerine 1985’te Hazine Müsteşarlığı’nda Bankalar Yeminli Murakıp Yardımcısı olarak başlayan Çağlar, 10 yıl boyunca çok sayıda banka ve finans kuruluşunda denetim görevleri üstlendi. 1995-1997 yılları arasında ABD’de Boston Üniversitesi’nde Finansal Ekonomi alanında master yaptı.

BANKACILIK SEKTÖRÜNDEKİ ÜST DÜZEY GÖREVLERİ

Türkiye’ye döndükten sonra Egebank AŞ’de Genel Müdür Yardımcılığı ve Ege Yatırım AŞ’de Genel Müdürlük yapan Çağlar, 1998-2003 yılları arasında Faisal Finans Katılım Bankası’nda Genel Müdür olarak çalıştı. 2003’te kamuya dönerek 8,5 yıl boyunca Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü yaptı.

BDDK VE SİGORTA SEKTÖRÜNDEKİ KARİYER ADIMLARI

2011’de Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) Yönetim Kurulu Üyeliğine atanan Çağlar, 2014’te Hollanda merkezli Eureko Sigorta AŞ’de Genel Müdür oldu. 2019’a kadar bu görevi sürdürürken, sigorta sektörünün çeşitli kuruluşlarında yönetim kurulu üyelikleri ve başkanlıklar yaptı.

İBB ÖNCESİ SON GÖREVİ VE KİŞİSEL HAYATI

İBB Genel Sekreterliği öncesinde Eureko Sigorta AŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevini yürüten Çağlar, evli ve üç çocuk babasıdır.