İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Özgür Özel’i Soruşturdu

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI SORUŞTURMA BAŞLATTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında yargı mensubuna hakaret ve tehdit suçlamalarıyla resen bir soruşturma süreci başlattı. Bu gelişme, Özgür Özel’in İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ile ilgili söylediği sözler nedeniyle gündeme geldi. Özel, özellikle Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe’nin tutuklanmasına sert bir şekilde tepki gösteriyor.

ÖZGÜR ÖZEL’İN AÇIKLAMALARI

Özgür Özel, Akın Gürlek’e yönelik ifadeleriyle dikkat çekti. Özel, Gürlek’e seslenerek, “Akın sert kayaya çarptın oğlum. Aklınızı başına alın. O haysiyetsizliği bir daha görmeyeceğim.” dedi. Bu açıklamayla, Özel’in tepkisini açıkça ortaya koyduğu görülüyor. Özgür Özel’in bu sözleri, başsavcılığın başlattığı soruşturmanın temelini oluşturuyor.