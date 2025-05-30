İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Papara’yı Soruşturuyor

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Papara Elektronik Para AŞ’ye yönelik ‘yasa dışı bahis’ para trafiğine aracılık ettiği ve bu tür bahis örgütlerinin para transferlerini Papara üzerinden yaptığı iddiasıyla, ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurmak’, ‘kurulan örgüte üye olmak’, ‘suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak’ ve ‘Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet’ suçlarından başlatılan soruşturmayı sürdürüyor.

15 ŞÜPHELİYE TUTUKLAMA İSTEMİ

Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 15 şüphelinin, Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunda 4 savcı tarafından ifade alma işlemleri tamamlandı. Savcılık, aralarında şirket sahibi Ahmet Faruk Karslı’nın da bulunduğu şüphelilerin tamamını tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine gönderdi.

PAPARA’NIN ROLÜ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Papara Elektronik Para AŞ’nin sahibi Ahmed Faruk Karslı’nın 2016’dan itibaren elektronik para kuruluşu olarak faaliyet izni aldığını ve şirketin hesaplarının kripto borsaları ile yasa dışı bahisle ilgili her bir transfer aşamasında ücret tahsil edebildiğini vurguladı. Açıklamada, bu hesaplarla ilgili incelemelerin sonradan yapılmasının bahis işlemlerini etkilemediği ve şirketin bu süreçte gelir kazanmasını sağladığı belirtildi.

YASA DIŞI BAHİSTE KOLAYLAŞTIRICI ROLÜ

Yapılan açıklamada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), MASAK ve diğer kurumların raporlarına göre, Papara’nın yasa dışı bahis suçlarının işlenmesinde yoğun bir şekilde kullanıldığı ve bu süreçte para transferini kolaylaştırdığı ifade edildi.

YÜKSEK TUTARDA HESAPLAR

Analiz çalışmalarında Papara sistemi üzerinden açılan 26 bin 12 hesabın 102’sinin farklı yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin kullanımında olduğu belirtildi. Bu hesaplardan elde edilen yüksek tutarlı yasa dışı finansal hacmin, platform aracılığıyla 274 farklı banka hesabına aktarıldığı ve suç gelirlerinin 16 farklı kripto cüzdan adresine yönlendirilerek aklanma çabası içinde olduğu aktarıldı. Tespit edilen kripto cüzdan hesaplarının sahibinin, yasa dışı bahis örgüt liderleriyle işbirliği yaptığı kaydedildi.

TMDF TARAFINDAN KAYYUM ATANMASI

Papara Elektronik Para AŞ’nin yasa dışı bahis ve kumar suçlarının finansmanı için önemli bir araç haline geldiği, bu durumun ise kuruluşun ödeme sistemlerinin güvenliğini tehdit etme riski taşıdığı vurgulandı. Örgüt liderleri ve üyelerine ait başta PPR Holding AŞ olmak üzere 8 şirkete, yat, 5 tekne, 3 kiralık kasa, 74 araç, 7 daire ve villaya yönelik mal varlıklarına el koyma tedbiri uygulandı ve bu şirketlere TMSF tarafından kayyum atandığı bildirildi.